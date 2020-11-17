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台南知名老餐廳「奉茶」月底將熄燈 眾人不捨告別

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
奉茶老闆葉東泰（左）15日在餐廳內吟詩，舉辦告別餐會。圖／擷自葉東泰臉書
奉茶老闆葉東泰（左）15日在餐廳內吟詩，舉辦告別餐會。圖／擷自葉東泰臉書

台南市中西區公園路上知名的奉茶餐廳即將在月底歇業，老闆葉東泰上周日並以開店以來的知名餐點「鮮魚飯」，舉辦告別餐會，他表示最主要是人事成本的上升，加上屋主售屋，決定結束經營近28年的據點。

奉茶歇業的消息傳出，許多人不捨，紛紛在網路上留言「我的青春」、「太多的美味，太多的回憶」、「要趕快來吃一下」

位在公園路上的奉茶是開在二樓的餐廳，在早期市區餐廳還不多的年代，奉茶以茶餐廳為號召，提供精緻餐點，還有許多可以配茶的小點心而聞名，很多人聚會、相親等，都會選擇到奉茶用餐，也吸引許多觀光客，後來一樓才開設手搖飲的店面。

而該棟建築物已有多年歷史，曾經一度提報為歷史建物，3年前被建商收購，葉東泰曾經爭取買下未果，造成近3年無法繼續投資修繕，加上人手難請，葉東泰才忍痛決定營運到11月底。

15日特別以鮮魚飯舉辦告別餐會，葉東泰並在餐會中感性吟詩，告別茶餐廳的年代；他表示，當年他想開設餐廳特別到台北的茶餐廳觀摩，一尾大大的煎鮮魚讓他驚豔，而決定以鮮魚飯做為特色餐點，一賣28年，如今要歇業，也以這項餐點與大家告別，到月底前到餐廳裡都還能吃到。

葉東泰表示，一樓的外帶茶飲還暫時保留，但只要在附近找到聚點就將遷移而茶飲部分目前在吳園與林百貨都還有聚點，只是餐廳的部分短期之內沒有考慮再開設。

奉茶老闆葉東泰15日在餐廳內吟詩，舉辦告別餐會。圖／擷自葉東泰臉書
奉茶老闆葉東泰15日在餐廳內吟詩，舉辦告別餐會。圖／擷自葉東泰臉書
台南知名的奉茶餐廳將在月底歇業。圖／擷自葉東泰臉書
台南知名的奉茶餐廳將在月底歇業。圖／擷自葉東泰臉書

相親 林百貨 建築

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