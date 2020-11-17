台南知名老餐廳「奉茶」月底將熄燈 眾人不捨告別

台南市中西區公園路上知名的奉茶餐廳即將在月底歇業，老闆葉東泰上周日並以開店以來的知名餐點「鮮魚飯」，舉辦告別餐會，他表示最主要是人事成本的上升，加上屋主售屋，決定結束經營近28年的據點。

奉茶歇業的消息傳出，許多人不捨，紛紛在網路上留言「我的青春」、「太多的美味，太多的回憶」、「要趕快來吃一下」

位在公園路上的奉茶是開在二樓的餐廳，在早期市區餐廳還不多的年代，奉茶以茶餐廳為號召，提供精緻餐點，還有許多可以配茶的小點心而聞名，很多人聚會、相親等，都會選擇到奉茶用餐，也吸引許多觀光客，後來一樓才開設手搖飲的店面。

而該棟建築物已有多年歷史，曾經一度提報為歷史建物，3年前被建商收購，葉東泰曾經爭取買下未果，造成近3年無法繼續投資修繕，加上人手難請，葉東泰才忍痛決定營運到11月底。

15日特別以鮮魚飯舉辦告別餐會，葉東泰並在餐會中感性吟詩，告別茶餐廳的年代；他表示，當年他想開設餐廳特別到台北的茶餐廳觀摩，一尾大大的煎鮮魚讓他驚豔，而決定以鮮魚飯做為特色餐點，一賣28年，如今要歇業，也以這項餐點與大家告別，到月底前到餐廳裡都還能吃到。