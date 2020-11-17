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嘉義火車站沉睡大白熊回家洗澡 小隻來代班
嘉義市府去年底在嘉義火車站放沉睡大白熊大型公仔，歷經近一年後，已成為嘉義市知名地標，最近遊客卻發現大白熊「不見了」，原來是長期在外風吹雨打，設計師SMART莊信棠與市府將他送往工廠清洗，再換上新裝，不過派出「分身」15公分高的沉睡小白熊來「代班」，近3公尺的大白熊則會在今年耶誕節重新亮相。
市府指出，沉睡大白熊去年耶誕節亮相，許多遊客一出嘉義車站，就會來跟大白熊打卡拍照，今年因疫情關係，設計師也為他不時換上口罩，隨著季節變換，也會換成不同造型，逗趣模樣也因此爆紅，還登上日本雅虎首頁。
不過今年3月，大白熊被一名鄭姓老翁塗鴉寫上「日本226、台灣228、離台1945、返台2045」等黑字，工作人員耗費多時才清洗掉；但仍無損大白熊高人氣，日前也換上星空版口罩，為「光織影舞」展宣傳。
市府交通處指出，歷經近一年在外的風吹雨打，多有髒汙，需要送回清洗，也希望換上新造型，最近則是小白熊來「代班」，小小公仔放在原本位置上，遊客經過直呼「怎麼縮小了」，也十分逗趣。
市府交通處結合三線市區公車推出一系列夜遊諸羅城搭公車活動，四大主題活動的最後一場就是搭配大白熊「重新登場」，配合耶誕踩街，一同妝點啟用，當天搭公車參加活動人，可兌換當日活動贈品一份，每場限量120份送完為止。
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