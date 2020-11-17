仁醫團2度上草嶺帶來優質義診 94歲老翁一早趕來卡位

全台走透透關懷偏鄉居民健康的台灣仁醫騎士協會，今年7月才到雲林偏遠山區的古坑鄉草嶺義診，創會會長黃碧松苦民所苦，深知故鄉醫療缺乏，今天二度率隊上山，提供醫藥針灸義診、推拿整復等物理治療，許多上次看診的村民，無不一早就趕往受診，直說診治真有效，感謝仁醫團的仁德之心。

台灣仁醫騎士協會每年舉辦偏鄉義診，創會會長黃碧松帶領逾30名醫護志工上山下海，由於黃碧松也是雲林古坑人，深知故鄉醫療資源缺乏，加上偏山村民就醫，最近的還得跑上一小時車程，所以今年七月才義診，今天再度率員上山，借用永利飯店場地展開義診。

除黃碧松之外，也帶領資深中醫師陳風城、顧明津、廖武松、翁瑞文、潘銀來、謝福德、鄭愛蓮、林憲慶、廖世輝、張浩緯等11位陣容堅強的專科醫師，及國外執業醫師，資深推拿整復師，提供內科、針灸、推拿整復及中醫藥健康諮詢等完整醫療服務。

82歲陳正喜老先生，因為髖關節開刀後小腿常會痠麻，上次議診服用廖世輝醫師開的藥，有明顯改善，今早特地趕來掛號，拿藥加推拿舒筋活絡，放鬆筋骨，他感謝萬分。

醫師望聞把脈，志工和藥師忙著抓藥，臨時藥局滿滿優質的中藥，只盼傷病村民早日康復。這次來草嶺義診的中醫師團風評甚佳，94歲的阿公慕名而來，還指定謝福德醫師看診。

黃碧松說，山區民眾就醫不便，看醫生得舟車勞頓相當辛苦，對病痛患者更是一大折磨，除希望藉由義診為民眾看病，也藉機宣導衛生教育，讓大家知道雖居住偏村但也應自知如何追蹤並保健自身健康。