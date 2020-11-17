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爭取14年！台南柳營尖山埤96公頃私有保安林通過解編

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市柳營尖山埤私有保安林地通過解編。圖／農業局提供
台南市柳營尖山埤私有保安林地通過解編。圖／農業局提供

台南市柳營尖山埤第2016號保安林，其中逾96公頃的私有林地，經過市議員蔡育輝、趙昆原等民意代表協助爭取長達14年，終於日前獲審議通過解編。市長黃偉哲感謝中央及地方民意代表長期推動保安林解編，也期望在不影響國土保安疑慮下，持續辦理私有林解編，還地於民。

農業局表示，柳營尖山埤第2016號保安林私有林地自民國95年開始推動解編，僅10年前解編約10公頃，往後中央即未再同意解編，地方各級民意代表持續爭取，終於在今年11月13日審議通過，再度解編二至四級坡111筆林地，面積共96.41公頃。

農業局長謝耀清指出，保安林解編是中央的權責，由中央組成保安林解編審議委員會，會議地點由目的事業主管機關決定，此次第2016號保安林位於臺南市柳營區，屬林務局嘉義林管處的轄區，會議地點選在嘉義市林管處本部召開雖不適當，但未違反規定，往後將建請於適當地點召開。另外，五級坡以上土地雖經審議不同意解除，但影響私有保安林所有人權益很大，農業局會繼續向中央爭取解編。

農業局表指出，第2016號私有保安林地總共約223公頃，長期受尖山埤水庫影響，無法種植經濟作物及開發，但是後來水庫轉型作為觀光遊憩使用，原受益或保護對象已不存在，所有權人自95年起申請解編，僅99年解編10.09公頃，加上此次解編面積總共106.5公頃，尚未達私有林面積的一半，市府將持續建議及辦理私有林解編。在未完成解編前，建請中央應擬定補償方案，降低私有保安林所有人的損失。

嘉義 水庫 黃偉哲

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