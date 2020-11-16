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台南18日降壓供水 各工業區自主管理節約用水5%

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
曾文水庫水情吃緊，人造雨也沒進展。嘉義、台南十八日起將實施夜間減壓供水。本報資料照片 須冠達
曾文水庫水情吃緊，人造雨也沒進展。嘉義、台南十八日起將實施夜間減壓供水。本報資料照片 須冠達

進入枯水期，台南水情18日轉為黃燈減壓供水，台南市政府今下午舉行第2次抗旱會議，要求市府相關機關即日起停止非急用及不必要用水，也請各工業區自主管理節約用水5%，共度缺水難關。

曾文水庫今天最新蓄水量為1億2038萬噸，蓄水率為23.67%，市府水利局今晚發布新聞稿指出，今第二次抗旱會議後，達成相關因應措施，包括請水利署南區水資源局，持續掌握水情及加強水源調度及管控、水公司在減壓供水時，注意管末高地地區民眾取用水情形；並加強府內各機關、學校、業務、產業等面向節水措施，關閉部分水龍頭、小便斗、停止噴水池、景觀等非必要用水，各機關澆灌及洗街用水均向本府水資源回收中心取用，加強節水。

台南市並針對19口抗旱井，請台糖公司若有出水量不足或出沙情況時，先行辦理19口抗旱井洗井作業，確保正常每日可供應3萬噸；也請各工業區自主管理節約用水5%，市府持續加強整體節水成效。

市長黃偉哲表示，南部已進入枯水期，未來降雨機會有限，呼籲市民朋友貫徹節約用水，用水時少量且分段；像是洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，減少洗車用水和定期做漏水檢查等。

另外，本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心，每日總計可提供7790噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

抗旱 水資源 資源回收

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