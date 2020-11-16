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影／前所未見的「漢餅牛排」 雲林生態廚師創意上菜

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
斗南鎮農會輔導友善農業有成，邀請生態廚師推出20道精緻友善農業美食，將在本月21日農食節登場，歡迎大家共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮農會輔導友善農業有成，邀請生態廚師推出20道精緻友善農業美食，將在本月21日農食節登場，歡迎大家共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影

很難想像傳統狀元餅和牛排做成的料理會是什麼口味？用紅蘿蔔製成古早紅龜糕又會是什麼味道？雲林斗南鎮農會首辦「農食節」，以在地豐富農產為食材，邀請遊歷各國的生態廚師留安昇推出20道中西合璧、古今相融的創意料理，將於本月21日農食節上菜，保證前所未見，風味獨特。

斗南農會總幹事張燕容說，斗南古名他里霧，是「大草原」之意，自古農產豐饒，擁有雲林最大的肉牛畜養場，也是國內紅蘿蔔和馬鈴薯主產地，越光米更是獨步全台，今年開辦農食節，主要是為讓國人了解幾年來斗南對友善大地所做的努力。

農會家政班以米食為主軸，邀請曾求學遊歷美、日、新加坡，主攻美食烹飪的知名「生態廚師」留安昇合作，研創出20道精美創意料理，道道有典故、盤盤皆巧思。將在下周登場的農食節端上桌，供人品嘗這顛覆傳統的古早料理。

他里霧農食節選在才完成整修典雅的斗南舊分局中舉行，今天記者會熱身，秀出20道精緻美食，全場驚艷，連熱愛友善美食的副縣長謝淑亞也讚不絕口，不斷拍照詢問，她說，雲林擁有全國最棒的農產美食，從泥巴到嘴巴，不用30分鐘，是雲林人最大幸福，藉由農食節與國人分享，則為最大「口福」。

20道美食中最引人注目的是「漢餅牛排」，不少人誤以為是大餅甜點，細問方知是中西合璧的洋牛排，留安昇說，創意源自美國威靈頓牛排，因斗南是雲林古鎮，傳統大餅風味絕佳，又是雲林牛肉的大產地，他把整塊牛排當內餡，佐料餅皮一口咬下，口感十足，比牛排更好吃。

此外，紅蘿蔔製成的紅龜糕小巧可愛，營養豐沛。八糠豬排運用米胚牙細粉帶出豬排的鮮甜，讓豬排營養升級，更是一大創舉。雕花樸美的「洋芋花」由薯泥、薯片、薯餅堆疊而成，嫩脆相間，是風味超凡的薯料理。

張燕容對20道友善大地的創意美食如數家珍，她說，本月21、22日在斗南中山路舊分局，農食節美妙登場，保證吃到意想不到的美食，還有機會抽中「一年份越光米」大獎，詳情可上斗南農會官網。

生態廚師留安昇和斗南鎮農會家政班合作研創出20道友善農業的獨特精緻美食，將在本月21日農食節端上桌，供民眾品嘗。記者蔡維斌／攝影
生態廚師留安昇和斗南鎮農會家政班合作研創出20道友善農業的獨特精緻美食，將在本月21日農食節端上桌，供民眾品嘗。記者蔡維斌／攝影
雕工樸美的洋芋花，結合薯泥有不同層次的口感，嫩脆兼具，好看又好吃。記者蔡維斌／攝影
雕工樸美的洋芋花，結合薯泥有不同層次的口感，嫩脆兼具，好看又好吃。記者蔡維斌／攝影
用紅蘿蔔製成的紅龜糕，保有古早味卻營養加成。記者蔡維斌／攝影
用紅蘿蔔製成的紅龜糕，保有古早味卻營養加成。記者蔡維斌／攝影
熱愛友善農業美食的副縣長謝淑亞（中）對次南農會創意料理讚不絕口。記者蔡維斌／攝影
熱愛友善農業美食的副縣長謝淑亞（中）對次南農會創意料理讚不絕口。記者蔡維斌／攝影
米糠豬排用純米胚牙製成，更是別具風味。記者蔡維斌／攝影
米糠豬排用純米胚牙製成，更是別具風味。記者蔡維斌／攝影
漢餅牛排把優選牛排作為古代喜餅的內饀，展現中西合璧的超級牛排，創意十足，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
漢餅牛排把優選牛排作為古代喜餅的內饀，展現中西合璧的超級牛排，創意十足，風味獨特。記者蔡維斌／攝影

創意料理 甜點

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