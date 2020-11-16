長榮女大生命案 副市長許育典為用詞不謹慎道歉

台南市副市長許育典在長榮女大學生命案發生後，表示未來衛生局會就特殊性僻好、精神疾患病友的資料與警方連結，做好事前防範宣導，減少危害事件發生。但被認為說錯話，市議員林易瑩質詢，並要市長黃偉哲道歉。

許育典表示，11月3日擴大校安會報會議決議新聞稿，可能有一些未盡完善的摘要文字，造成社會大眾的誤解。他說，在第2次擴大校安會報的時候他已特別澄清，對於擴大校園安全具體作為上，並不是要列管或串接所有類似精神病徵或特殊性癖好者的資料，而是要強化各局處橫向連繫機制，讓服務做得更到位、更落實。

許育典感謝議員的詢問，讓他有機會再次說明澄清。許說，他個人是人權學者，對精神疾病病友權益的維護也是十分關注，更不希望造成標籤化或者汙名的誤會。他在會中的指示，是請警察局暢通與衛生局的即時聯繫窗口，在受理校園安全通報案件的過程中，如果有發現一些行為人是需要引進心理健康相關資源的，能夠積極地去協助，讓有需要接受服務的市民朋友，可以從健康促進的角度，獲得適當醫療資源與社區治療等預防服務。

許認為，安全幸福的城市是人權與安全並重的，對於精神病友的共融與社會適應，有很多的的工作要做。對於造成社會大眾的誤會，他也再三思考，確實對外使用的文字要再審慎嚴謹，帶來這些困擾，很抱歉，也對於受到影響的相關朋友深表歉意。