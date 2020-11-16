影／西港農會「胡麻嫂擔露館」開幕 黃偉哲代言麻油

台南市西港區農會的「胡麻嫂黑麻油」連續14年獲台灣農業百大精品獎。西港區農會「農業百大精品-胡麻嫂擔露館」下午開幕，請來市長黃偉哲代言，宣布2020胡麻季產業文化活動西港場21日、22日舉行。

黃偉哲說，台南是台灣主要胡麻產區，西港農會致力推廣胡麻產業，開發許多優質的胡麻產品，其中黑麻油連續多年榮獲臺灣農業百大精品獎。為了方便消費者選購優質農漁產品，西港區農會在胡麻聚落內打造「農業百大精品-胡麻嫂擔露館」，除了展售西港當地的優質胡麻產品，亦上架全臺農漁會百大精品，藉由共同行銷達到農業六級產業化，更讓胡麻產業得以永續經營。

農業局長謝耀清指出，因應民眾消費習慣改變及疫情導致國內旅遊能量持續上升，西港區農會今年在後營倉庫建立全臺唯一以胡麻產業為主題的胡麻聚落，結合聚落內原有的胡麻油加工廠、胡麻料理餐廳-穀倉餐廳、胡麻產業館-胡麻嫂故事館，搭配農村食農體驗旅遊及胡麻季產業文化活動，藉由提供更多樣化的胡麻產業及食農相關知識，吸引外地消費者，促進地產地消，增加農民收益。

西港農會理事長黃仁良表示，「胡麻嫂擔露館」由舊碾米廠改建，展售西港麻油與各農會特產，開幕結合11月21日、22日西港胡麻季產業文化活動，將於21日晚上舉辦音樂晚會，並於胡麻季期間全館百大精品皆9折起優惠，農會胡麻系列產品更打88折。另外，胡麻嫂黑麻油及清麻油原價660元，優惠價580元；芝麻包子原價130元，下殺69折，優惠價只要90元。胡麻季期間現場還免費提供限量麻油料理，也有胡麻嫂故事館解說，活動相當精彩，歡迎民眾來胡麻聚落品嘗西港胡麻的美味。

黃偉哲感謝西港農會發揮巧思，把胡麻從麻油變成很多很多的副產品、加工品，不管是吃的、喝的，還是霜淇淋，或者是擦蚊蟲咬傷的胡麻油，都是非常好。

黃偉哲說，很感謝辛苦的農民種出這麼好的胡麻，成就百大精品連續14年，這個食品界的奧斯卡、胡麻界的奧斯卡，可以變成最好的。