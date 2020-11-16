台南西港東側新闢建外環道完工 市府宣布訂12月初通車
台南西港地區民眾要求開闢西港東側外環道路多年，終於完工。台南市府工務局新聞稿指出，市長黃偉哲前往視察，對於目前在修正交通標誌與標線的最後階段，要求務必確實達到工程品質與安全，讓民眾充分感受到市府用心和努力；預計12月初可以開放通車。
工務局表示，西港東側外環道路北側連結文化路、南側銜接台19線，是西港中山路的替代性外環道，也是最重要防救災道路，尤其由西港大橋通往麻豆地區車輛，可避開擁塞的中山路，直接由外環道通麻豆，紓解台19線核心區域中山路之車流，以維持交通順暢。外環道通車後可建構完善的區域路網，並串聯沿海地區周邊主要道路，打造便捷生活圈，提高居民生活環境品質，帶動地方發展。
西港東側外環道路新闢工程南段用地費1.3億元、工程費2.04億元，總經費3.34億元；工程總長1.6公里、道路寬度24公尺，配置雙向四車道、中央綠帶除綠化，並保留台糖鐵軌，「可說是文化與交通工程共榮的案例」。
工程107年8月開工，歷經兩年2個月工期，待完成交通標誌與標線的修正後開放通車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言