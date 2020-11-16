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交通部長危橋前聽簡報 大車往來險象多當場允諾速建

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
交通部長林佳龍（左二）踏勘雲林交通，允諾會以兩億元加速辦理老舊的古坑水碓南橋改建。記者蔡維斌／攝影
交通部長林佳龍（左二）踏勘雲林交通，允諾會以兩億元加速辦理老舊的古坑水碓南橋改建。記者蔡維斌／攝影

針對老舊狹窄的雲林古坑鄉水碓南橋，車流龐大卻10年未整修，地方怨聲連連，交通部長林佳龍今天應立委劉建國之邀會同水利署踏勘，林部長並允諾總工程費兩億元趕在今年完成審查，加速動工。至於台中捷運試營運，林佳龍說，這段期間多聽取民眾反映，在正式通車當天才會去搭乘中捷。

雲154乙線縣道跨越石牛溪的水碓南橋，是古坑通往斗六的要道，橋面狹窄老舊，沒設機車道，大小車混合道，往往來十分危險，居民一再爭取改建，因涉及經費龐大，10年前僅整修橋面護欄，如今老橋車流大增已不堪負荷。

交通部最近同意以「生活圈道路交通建設計畫公路系統」補助9700萬，水利署也將以最高補助82%約8900萬元，加上地方配合款2300萬，合計經費2.09億元，將從現有9米雙向車道，擴建為18米外加機車道，以紓解當地交通。

立委劉建國今天邀集交通部長林佳龍、及負傷坐輪椅的水利署副署長曹華平現勘，議員張庭綺、代表黃朝裕多位村民說，該橋擴建不能再等了，尤其在國道3古坑交流道通車後，許多車輛抄近路從防汛道經水碓南橋，再通往斗六或古坑，所以橋的兩側交通經常打結且橋面過窄岌岌可危。

林佳龍現堪後發現該橋車流確實很大，沒兩分鐘上百輛大小車來來往往，還汽機車混合道，的確很危險，他當場要求公路總局加速趕在今年底前完成審查，讓工程盡快發包。劉建國也感謝水利署全力配合提高補助，降低地方配合款的負擔，好讓工程早日實行。

林佳龍同時也帶來斗六將和古坑都將列入經典小鎮的好消息，強調未來會把經典小鎮週邊交通妥善規畫改善，隨後再轉往台1線省道會勘，包括通往嘉義的多處路面、路況將展開全面整修改善，以利雲嘉兩縣觀光的連結與發展。

村民說水碓南橋老舊狹窄，車流又很大，大型車一來，機車都閃嘸路，實在很危險。記者蔡維斌／攝影
村民說水碓南橋老舊狹窄，車流又很大，大型車一來，機車都閃嘸路，實在很危險。記者蔡維斌／攝影
交通部長林佳龍（右二）踏勘雲林交通，在古坑水碓南橋前聽取簡報，重型車來來往往，險象環生，他允諾會加速辦理老橋改建。記者蔡維斌／攝影
交通部長林佳龍（右二）踏勘雲林交通，在古坑水碓南橋前聽取簡報，重型車來來往往，險象環生，他允諾會加速辦理老橋改建。記者蔡維斌／攝影
交通部長林佳龍（右二）踏勘雲林交通，在古坑水碓南橋前聽取簡報，重型車來來往往，險象環生，他允諾會加速辦理老橋改建。記者蔡維斌／攝影
交通部長林佳龍（右二）踏勘雲林交通，在古坑水碓南橋前聽取簡報，重型車來來往往，險象環生，他允諾會加速辦理老橋改建。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六的交通要道水碓南橋，老舊不堪又沒設機車道，橋頭都塌了個大洞，橋面龜裂、護欄破舊，岌岌可危。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六的交通要道水碓南橋，老舊不堪又沒設機車道，橋頭都塌了個大洞，橋面龜裂、護欄破舊，岌岌可危。記者蔡維斌／攝影

古坑 林佳龍 水利署

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