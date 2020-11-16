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候鳥渡冬季 台南發起協尋2隻野放黑面琵鷺

中央社 / 台南16日電

台南是全球黑面琵鷺重要渡冬地，2隻黑琵今年初因傷被救治野放，隨著2020黑面琵鷺保育季22日登場，台南市政府今天發起協尋這2隻野放黑琵是否安全返台活動，尋獲者有獎勵。

台南市政府今天發起協尋今年初野放的黑琵，編號分別是「T85」及「T94」，希望全台鳥友協助找尋牠們的行蹤，尋獲者不只將公開獲贈獎品，還可接受招待參加黑琵親子輕旅行活動。

農業局人員指出，「T85」是台南市生態保育學會志工1月19日在台南學甲濕地生態園區尋獲的，送醫確認是肉毒桿菌中毒，治療休養康復後，繫上「T85」腳環，2月26日由台南市長黃偉哲及保育人員在學甲濕地野放。

「T94」是鳥友3月22日在七股頂山魚塭發現，這隻黑琵翅膀受傷無法飛行，送醫搶救後繫上「T94」腳環，4月7日在七股頂山野放。

台南市生態保育學會人員表示，隨著黑面琵鷺保育季活動即將登場，許多鳥友相當關注「T85」及「T94」是否平安返回台灣渡冬；若是有人拍攝到牠們的蹤影，將令人振奮。

野放 黑面琵鷺 濕地

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