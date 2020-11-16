嘉義市立殯葬園區塞車難題 議員要求爭取環狀道路

嘉義市立殯葬園區位於嘉義縣水上鄉，是雲嘉南縣市設施最完整的殯葬場所，但進入園區的道路狹小，僅有5到8公尺寬，清明時節，聯外道路塞車可達一小時，多名市議員今質詢，要求市府繼續向中央申請環狀道路連接園區。市長黃敏惠說，會和嘉義縣府合作，也向立委請託爭取補助，希望盡早解決民眾塞車之苦。

市議員鄭光宏今質詢指出，目前園區聯外道路共有嘉136線及嘉138線，不僅為祭拜、送葬隊伍所用，更是附近村民往來的民生交通要道，但道路狹小，僅約5到8公尺寬，道路彎曲造成行車轉彎半徑過大，每逢清明時節或特殊節日，車潮大量湧入，常造成交通阻塞，用路人抱怨、當地村民叫苦連天，疾呼拓寬改善。

鄭光宏說，行政院雖然已專案補助嘉義縣府2.27億元拓寬道路，但因136線及138線仍為單線道路，呈現Ｔ字型，無法網狀串連，仍難解塞車，嘉義市府曾經提出前瞻計畫再打造第三條道路，自公墓北側墓道入口開始拓寬，與原有兩條道路形成環狀路線，概估約3億元，可分流喪葬車隊，卻被中央以非道路生活圈駁回，市府應繼續爭取。

市議員張秀華也說，嘉義市民使用園區火化場約占23.7％、嘉義縣民56.3%，其他都來自雲林、台南等縣市，中央不能因嘉義市是藍營執政，就把嘉市晾在一旁，應該公平對待。市議員傅大偉說，許多民眾每逢掃墓都要提早兩個小時出門，聯外道路開闢很重要。

市府民政處長劉美鳳說，嘉義市立殯葬園區有殯儀館、火葬場、納骨塔和公墓區，是雲嘉南縣市設施最完整的殯葬園區，民國105年、107年都曾爭取環狀道路補助，但營建署認為非道路生活圈而拒絕，會再提計畫，清楚說明不只是園區使用，也是民眾往來的重要民生交通要道。