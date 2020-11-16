水情吃緊 台南11月18日起夜間減壓供水

台南地區水情燈號18日將轉黃燈，進入第一階段限水的夜間減壓供水，未來若執行第二階段限水，台南市將規畫設置264個臨時取水點供民眾取用。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌指出，第一階段限水時，自來水公司已造冊列管台南市29個管末地區，經發局也請各區公所協助加強觀測，避免管末地區無水可用。

若進入第二階段限水，自來水公司將在台南市規畫設置264個臨時取水點供民眾取用；經發局也已勘查台南市19口抗旱井，第二階限水時廠商可立即向經發局申請使用。

陳凱凌指出，未來若水情持續不佳，有需要調整燈號時會提前發布相關訊息，讓民眾及工業界有整備時間，並完成設置臨時供水站及水車載水點等配套措施減少衝擊。進入二階段限水後，工業用水大戶將減供5%，非工業用水大戶將減供20%，且將停止供應噴水池、沖洗街道等非必要用水。

台南市長黃偉哲說，水情嚴峻，台南地區水情燈號18日將轉黃燈，進入第一階段限水的夜間減壓供水，嘉南地區明年第一期稻作供灌與否，中央部會研議中，預定11月底將有結論，市府已請水利署南區水資源局儘速轉知農民，便於辦理轉作或相關因應作業。人今年汛期已進入尾聲，台灣將迎來枯水期，往年此時南部各主要大水庫如曾文水庫、南化水庫等蓄水率都接近9成，今年汛期降雨卻未達歷年平均6成，目前台南是水情提醒的綠燈。

南水局最新水情資訊顯示，曾文水庫蓄水率僅23.67%，有效蓄水量1億2038萬公噸；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，蓄水率69.53%，有效蓄水量5476萬公噸；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率91.81%，有效蓄水量8336萬公噸。