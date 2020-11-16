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林佳龍：台南北門官田安平 入選台灣經典小鎮

中央社 / 台南16日電

台南官田水雉生態教育園區走過20年，兼負復育水雉的重任，交通部長林佳龍今天在園區宣布，台南官田、北門及安平入選2021台灣經典小鎮。

林佳龍14日參加台南市北門區南鯤鯓代天府2020鯤鯓王平安鹽祭時爆料，台南北門入選2021台灣經典小鎮；他今天參加台南官田水雉生態教育園區20週年時加碼爆料說，台南除北門外，官田和安平也入選2021台灣經典小鎮。

林佳龍盛讚官田水雉生態教育是精緻旅遊最好的體驗，也可從觀光面促進在地經濟及就業機會，他表示，目前交通部計畫推出的繪本，分別是石虎、水雉、紫斑蝶及綠蠵龜。

林佳龍指出，生態必須永續發展，如同台語「菱角鳥」的水雉和菱角共生共存，但水雉生存環境未來還會遇到其他挑戰，友善耕作可將生態環境弄得更好，水雉的研究要更細緻。

林佳龍說，台灣是個寶島，移民不管是先來後到都會留下來，台南是古都，不僅有文化及建築，還有西拉雅國家風景區及雲嘉南濱海國家風景區，有山有海，串連起觀光圈，交通部將會全力支援，交通建設也會和環境保育共存。

農委會1989年公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物，當時調查，台灣水雉僅剩不到50隻，以在台南官田菱角田為中心，才有後來的水雉復育推動，因復育有成，水雉生態教育園區因應成立。

水雉 林佳龍 北門

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