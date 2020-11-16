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水雉復育20周年 交通部推水雉的浮葉繪本體驗行程

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
水雉復育20周年 交通部長林佳龍推薦「水雉的浮葉繪本」體驗行程。記者周宗禎攝影
水雉復育20周年 交通部長林佳龍推薦「水雉的浮葉繪本」體驗行程。記者周宗禎攝影

水雉復育區20周年，交通部日前出版「交通系列繪本《水雉的浮葉》繪本」，闡述水雉保育的故事，部長林佳龍今天到水雉生態教育園區推薦繪本，呼籲民眾消費有「綠保標章」的菱角，為水雉保育盡一份心力。林佳龍說，交通部觀光局正推動深度旅遊，結合保育理念的採菱角行程不但有趣也有意義，將協助台南市府推廣遊程。

林佳龍說，很感動這真實美好故事能成為繪本，與他推「人本交通」理念契合，讓民眾旅遊時能夠親身體驗生態保育。他也感謝在地保育人士與志工參與，有好的菱角田，「菱角鳥」才能共生生生不息。

他又提到與岳父許文龍一起釣魚「兩個餌釣一條魚」的經驗，第二個餌是要給魚吃的。她說這次交通部規畫編4套有關石虎、水雉、紫斑蝶、綠蠵龜，要呈現交通建設能與生態共存，並能兼顧農民生計。

交通部表示，規畫高鐵建設時，參與水雉復育至今20年，水雉數量從當時全台不到50隻，至去年冬季水雉之調查數量1741隻。由水雉復育區發展而成的水雉生態教育園區，獲政府部門、企業單位及民間補助，已成為「復育、保育、教育」三育一體之優良典範場域，也成為國人重要的觀光旅遊景點。

這個保育成功案例受國際知名保育專家珍古德肯定，交通部為紀念水雉復育20周年所完成的交通繪本「水雉的浮葉」，在故事中引領民眾認識水雉的生活習性，了解水雉保育過程中遇到的重重困難及後來採取的友善耕種的保育作為，讓生態保育觀念向下扎根。

交通部表示，水雉的浮葉受到珍古德協會認可，以珍古德博士口吻進行描述，由繪本作家陳旻昱創作，昨天11月15日販售，繪本內容強調水雉與菱角的親密關係，也讓讀者了解友善耕種農友是水雉最好的朋友，不但提供水雉及其他生物適合生存的家園，也讓臺灣有更多安全健康的環境。

交通部訂12月耶誕節前夕與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會，及水雉生態教育園區舉辦「水雉的浮葉」繪本說故事活動，珍古德錄製英文版說故事影片，為國小學童說故事，將台灣水雉保育的努力與成果透由繪本傳承下去。林佳龍表示，期盼大家能一起來讀這個充滿生命力的故事，來台南官田菱角體驗旅行，吃友善耕種的菱角來保護水雉。

水雉復育20周年 交通部長林佳龍推薦「水雉的浮葉繪本」體驗行程。記者周宗禎攝影
水雉復育20周年 交通部長林佳龍推薦「水雉的浮葉繪本」體驗行程。記者周宗禎攝影
水雉復育20周年 交通部長林佳龍推薦「水雉的浮葉繪本」體驗行程。記者周宗禎／攝影
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水雉 珍古德

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