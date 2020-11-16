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建立檢視特殊癖好、精神疾病人口...台南副市長惹議

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員林易瑩今天針對副市長許育典，日前指衛生局會將有特殊性僻好等資料連結警方，提出質疑。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員林易瑩今天針對副市長許育典，日前指衛生局會將有特殊性僻好等資料連結警方，提出質疑。記者鄭惠仁／攝影

台南市副市長許育典在長榮大學女學生命案發生後，到校園座談時表示，為強化校園、社區安全，未來會由衛生局就特殊性僻好、精神疾病患資料和警方建立連結，主動關懷、聯繫，減少危害行為發生。市議員林易瑩今天問市長黃偉哲，這是市長的意思嗎？黃說非他的意思，表示資料並沒有要連結，會透過資料說明。

時代力量市議員林易瑩今天在市政總質詢時問黃偉哲，副市長的發言是否等於市長的立場？他指長榮大學女學生命案發生後，引起大家對校安問題的重視，副市長到學校就校安問題進行座談時，表示，為了強化校安，減少危害行為發生，將由衛生局檢視轄區有特殊性僻好、精神疾病的人口，與警方連結，進而能事前做好宣導、防範。

她說，副市長說出後，衛生局就表示，不會提供資料了解，質問黃偉哲，許育典所說的是否代表市場的立場，黃回說菲代表他的立場。林易瑩請黃致歉，黃偉哲表示，會另對外澄清說明。林易瑩表示，有精神疾病的患者已經被貼很多標籤，受到汙名化，希望不要再被貼標籤。

台南市長黃偉哲（中）表示，副市長許育典所說非他的意思。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（中）表示，副市長許育典所說非他的意思。記者鄭惠仁／攝影

衛生局 黃偉哲 林易瑩

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