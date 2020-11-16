女樹醫展妙手 2021年阿里山櫻花將回春現盛況

阿里山國家森林遊樂區染井吉野櫻花近幾年開得不理想，嘉義林區管理處委託獲得日本樹醫資格的詹鳳春博士進行治療，已有初步成果，讓老樹再長新枝，明年阿里山花季精彩可期。

日治時期，開發阿里山林場的日本人思鄉情盛，特別集資引進多種櫻花，並大量栽植象徵「日本大和魂」的染井吉野櫻。林務局嘉義林管處今天指出，直到現在這些擁有百年歷史的櫻花樹，仍是阿里山花季的主角。

嘉義林管處表示，近幾年染井吉野櫻逐漸凋零，花況不如從前，民國108年委託詹鳳春進行治療，培育櫻花樹基部新長的小苗，並進行土壤基盤改良，以日本最新手法處理腐朽等問題，改善櫻花生育環境，執行1年多已展現初步成果，明年3、4月櫻花季精彩可期。

詹鳳春說，染井吉野櫻喜歡溫帶乾冷氣候，阿里山雖然氣溫相近，但生長在雲霧繚繞的阿里山，卻容易罹患簇葉病與出現腐朽現象，而帶病菌的老欉櫻花會逐漸影響園區其它櫻花樹，須盡早進行治療。

詹鳳春指出，櫻花可施作時間非常短暫，僅能於落葉後至展花前的休眠期間進行，團隊需在每年短短數月間完成土壤改良、引根、外科腐朽、病枝修剪等任務，完成後尚需定期確認發根狀況，以便隨時調整，再透過每年回診調整處方，完整落實櫻花養護。

嘉義林管處表示，為使民眾親近櫻花之餘也能認識櫻花，每年在阿里山花季期間均辦理1場「櫻花講座」，免費報名，由詹鳳春親自演講，歡迎興趣的民眾留意相關資訊踴躍參加，共同見證櫻花生生不息，延續台灣人的回憶與驕傲。