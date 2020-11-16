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藝術進區前進白河 大小朋友浪漫戶外看戲
台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，吸引近千名大小朋友到場，觀賞難得戶外劇場表演，度過浪漫周日夜晚。
這項活動今年邁入10周年，將藝文活動深耕於地方，本年度安排辦理20場次，昨晚在白河為第17場，帶來「希望之翼」演出，現場氣氛活躍，大小朋友皆看得目不轉睛。台南市長夫人劉育菁、文化局局長葉澤山、白河區長董麗華、市議員張世賢等人也陪大小朋友一起看戲。
白河區公所說，這齣劇是描述傳說中有一雙能帶領人們飛向夢想的「希望之翼」，然而，被高壓生活所束縛的現代人，漸漸遺忘翅膀，並失去了夢想的力量，以充滿喜悅與能量的鼓聲節奏，結合五顏六色高蹺舞蹈編排，極富感染力的強烈節奏與濃濃的嘉年華氣息，鼓舞希望與勇氣。
參與演出的「身聲劇場」團長吳忠良說，相信每個人都有屬於自己「身體」與「聲音」獨一無二的表達能力，透過整合音樂、戲劇、舞蹈、美術等不同領域專長的夥伴，並集體創作，發展出「演樂舞」合一的劇場美學。
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