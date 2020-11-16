藝術進區前進白河 大小朋友浪漫戶外看戲

台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，吸引近千名大小朋友到場，觀賞難得戶外劇場表演，度過浪漫周日夜晚。

這項活動今年邁入10周年，將藝文活動深耕於地方，本年度安排辦理20場次，昨晚在白河為第17場，帶來「希望之翼」演出，現場氣氛活躍，大小朋友皆看得目不轉睛。台南市長夫人劉育菁、文化局局長葉澤山、白河區長董麗華、市議員張世賢等人也陪大小朋友一起看戲。

白河區公所說，這齣劇是描述傳說中有一雙能帶領人們飛向夢想的「希望之翼」，然而，被高壓生活所束縛的現代人，漸漸遺忘翅膀，並失去了夢想的力量，以充滿喜悅與能量的鼓聲節奏，結合五顏六色高蹺舞蹈編排，極富感染力的強烈節奏與濃濃的嘉年華氣息，鼓舞希望與勇氣。