快訊

共軍電戰機頻擾台海 劃設「南海防空識別區」箭在弦上？

台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝術進區前進白河 大小朋友浪漫戶外看戲

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，大小朋友開心欣賞演出。記者謝進盛／翻攝
台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，大小朋友開心欣賞演出。記者謝進盛／翻攝

台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，吸引近千名大小朋友到場，觀賞難得戶外劇場表演，度過浪漫周日夜晚。

這項活動今年邁入10周年，將藝文活動深耕於地方，本年度安排辦理20場次，昨晚在白河為第17場，帶來「希望之翼」演出，現場氣氛活躍，大小朋友皆看得目不轉睛。台南市長夫人劉育菁、文化局局長葉澤山、白河區長董麗華、市議員張世賢等人也陪大小朋友一起看戲。

白河區公所說，這齣劇是描述傳說中有一雙能帶領人們飛向夢想的「希望之翼」，然而，被高壓生活所束縛的現代人，漸漸遺忘翅膀，並失去了夢想的力量，以充滿喜悅與能量的鼓聲節奏，結合五顏六色高蹺舞蹈編排，極富感染力的強烈節奏與濃濃的嘉年華氣息，鼓舞希望與勇氣。

參與演出的「身聲劇場」團長吳忠良說，相信每個人都有屬於自己「身體」與「聲音」獨一無二的表達能力，透過整合音樂、戲劇、舞蹈、美術等不同領域專長的夥伴，並集體創作，發展出「演樂舞」合一的劇場美學。

台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，大小朋友開心欣賞演出。記者謝進盛／翻攝
台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，大小朋友開心欣賞演出。記者謝進盛／翻攝

白河 劇場 文化局

延伸閱讀

是藝術還是破壞？ 日本街頭塗鴉的兩難

給員工的話集結成《家書》 企業家：有渴望，才會前進

白河太城宮整修 意外發現彩繪大師潘麗水作品

60餘年首度謝土 白河太城宮意外發現11幅潘麗水畫作

相關新聞

女樹醫展妙手 2021年阿里山櫻花將回春現盛況

阿里山國家森林遊樂區染井吉野櫻花近幾年開得不理想，嘉義林區管理處委託獲得日本樹醫資格的詹鳳春博士進行治療，已有初步成果，...

藝術進區前進白河 大小朋友浪漫戶外看戲

台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」活動，昨晚前進白河區體育公園，吸引近千名大小朋友到場，觀賞難得戶外劇場表演，度...

影／台南打火兄弟獲贈美式消防梯 救人負重更安全

消防人員因訓練、救災屢有爬梯墜落受傷情形，台南市消防之友會聽聞後，出資95萬元捐贈美式消防梯21具，今天舉行捐贈儀式，台...

鄉野奇譚／清朝府城3大奇案…陳守娘冤死 廣澤尊王准報仇

台南孔廟西側的節孝祠、孝子祠，放置許多節孝神位，其中陳守娘牌位最引人注目，她為洗刷冤屈、爭名節，廣澤尊王也讓她幾分，並與...

壯觀！雲林滷肉飯節 千人扒飯

雲林縣第一屆滷肉飯節昨天在古坑鄉綠色隧道登場，入選神級滷肉飯爭霸戰業者，準備上千人份滷肉飯供民眾試吃，上千人「扒飯」創雲...

金興抽水站竣工 嘉縣民雄告別淹水

嘉義縣民雄鄉金興村位屬朴子溪流域，地勢低窪，每逢豪雨，都因原有金興抽水站老舊，抽水效能不佳，經常造成嚴重水患，縣府獲得內...

古都安全步步「圍」營？ 恐惹民怨

長榮大學女學生命案後，市府全面強化學校附近社區安全，但近年各地強調「在地老化」，社區設施親近居民也很重要，若以安全為名就...

台南水交社圍籬 居民連署拒設

台南市文化局最近決定將南區水交社文化園區加設圍籬，預計月底施工，南區居民要出示身分證入園區才免費，引起居民反彈，認為阻礙...

日本副代表橫地晃訪台南 稱許台灣疫情防範成效

日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃今天到台南參訪，受到市長黃偉哲歡迎。黃偉哲期望未來疫苗研發有所進展，早日脫離疫情威...

影／高手公開雲林滷肉飯好吃秘密 千人扒飯吃給你看

一碗滷肉飯，是市井小民的飲食日常，而千人一起扒滷肉飯，一口接一口嘗得正津津有味的場景難以可見，今天就在古坑綠色隧道真實呈...

有洋蔥 北台南家扶中心圓缺角15年全家福照

北台南家扶中心助弱勢受扶助家庭圓夢；今齊聚提前拍攝全家福照片，榮獲孝悌楷模的陳采沅對能與爺爺、奶奶及姐姐一起拍下這張全家...

台南水交社文化園區古蹟區設圍籬 近2千居民連署反對

台南市文化局基於安全為由，最近決定在南區的水交社文化園區設置圍籬，預計11月底施工，春節前完成，但引起附近居民反彈，認為...

熱門新聞

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。