日本副代表橫地晃訪台南 稱許台灣疫情防範成效

日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃今天到台南參訪，受到市長黃偉哲歡迎。黃偉哲期望未來疫苗研發有所進展，早日脫離疫情威脅。橫地晃表示，東京、大阪、北海道等地感染人數漸增，日本政府正盡最大努力控制疫情。

黃偉哲今天在台南美術館2館接見橫地晃，觀光旅遊局長郭貞慧、新聞及國際關係處長蘇恩恩、台日文化友好交流基金會董事長李退之、美術館長潘襎 一同出席。

黃偉哲表示，台南與日本的關係非常密切，官方民間交流頻繁。台南許多古蹟及建築與日本有深厚的淵源，像美術館2館就出自日本建築大師坂茂之手。他說，今年雖然因疫情限制人與人的往來，但仍透過書信、視訊、物產交流及醫療物資寄贈、辦理文宣展等，持續跟日本的文化層面交流。

他說，目前各國疫情仍嚴峻，期望未來疫苗研發有所進展，早日脫離疫情威脅；但在疫苗問世之前，仍需遵守戴口罩、勤洗手及保持社交距離的規定，期待疫情平息之後，台南跟日本的合作關係能更進一步發展，並請橫地晃多協助。

橫地晃回憶起求學期認識台灣來的同學及外交官，對台灣留下良好印象，因此當接到派駐台灣的徵詢時，不加思索立即答應，未來也會持續推動台日經濟合作交流。他說，目前東京、大阪、北海道等地感染人數漸增，日本政府正盡最大努力控制疫情。他對台灣疫情防範成效讚許有加，並期待明年東京奧運順利舉行，屆時歡迎台灣一起參與。

橫地晃先前曾任職於外務省經濟局、國際協力局、亞洲大洋洲蒙古二課、駐中華人民共和國日本大使館等單位。今年8月起，就任日本台灣交流協會台北事務所副代表兼總務部長。