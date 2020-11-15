翁章梁、陳明文視察金興抽水站 盼紓緩牛稠溪水患

嘉義縣長翁章梁今日上午會同立委陳明文、議員陳文忠、黃芳蘭、林淑完等，前往民雄鄉金興村參加「金興抽水站竣成平安謝土暨揭牌典禮」，表揚該抽水站，於汛期時發揮重要功能，保障附近民眾生命財產安全。

嘉義縣政府水利處下水道科科長孫偉騰表示，既有金興抽水站民國87年興建完成，使用已經超過20年，設備老舊，維護成本較高，縣政府針重新檢討，並搭配附近既有滯洪池做為前池，重新興建金興抽水站，提高抽水效能，改善附近水患問題。

孫偉騰說，此滯洪池滯洪量約8萬立方公尺，平日汛期時，有效舒緩並緩衝大水氾濫，再經由抽水站，導入牛稠溪內；但此抽水站因為年久失修，效率不彰，常導致水外溢至鄉里，導致淹水問題，因此縣政府配合中央前瞻計畫，加速辦理民雄鄉金興村淹水改善治理工作，由內政部營建署全額補助1億1553萬元，重新興建金興抽水站(2.5CMS抽水機2台)及滯洪池改善。