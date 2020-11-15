影／高手公開雲林滷肉飯好吃秘密 千人扒飯吃給你看

一碗滷肉飯，是市井小民的飲食日常，而千人一起扒滷肉飯，一口接一口嘗得正津津有味的場景難以可見，今天就在古坑綠色隧道真實呈現！縣長張麗善舀著一勺滷肉淋在米飯上說，「有雲林良品靈魂的滷肉飯，就是今年的美食代表！」縣府今天再和中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會簽署合作意向書，未來合力將優質畜禽產品推向全國，扎穩雲林良品口碑。

無論專業店家或民間高手各個手藝精湛，齊聚古坑綠色隧道擺攤煮起滷肉飯，縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人齊聲開鑼，象徵開飯儀式，還化身「吃客」逐攤訪問高手烹飪秘訣。

滷肉飯的成分看似簡單，但其實背後工序絲毫不能馬虎。承接父親手藝的李姓業者說，他選用油蔥、紅糖、醬油等爆炒半小時以上，再使用有嚼勁的豬腿肉滷二小時，一鍋滷肉才算完成。

本身是餐飲專業的郭姓業者說，他的滷肉是取豬皮及肩胛心肉，加上雲林道地醬油，熬煮三小時才起鍋，平時即是自營小吃店內的招牌，今天搬到展攤，也很快就被民眾搶食光光，顯現平民小吃的人氣超旺。

張麗善說，雲林滷肉飯的三大靈魂就是雲林良品豬肉、優質稻米及醬油，不僅米食味質要高、醬油要香醇，鮮美豬肉更是一鍋滷肉的美味關鍵，這些食材及相關產品，皆經縣府及零瘦肉精聯盟嚴格把關才准上架販售，「雲林良品就是要讓消費者買得安心，也吃得放心！」

雲林縣豬隻為全國養頭數之首，也是農產及畜禽重點生產縣市，張麗善指出，萊豬明年元旦將進口，縣府除用高標準把關，建立溯源技術及食品歷程，從飼料廠、畜牧場到餐桌實踐透明化，提高消費信心。

供應全台學子營養午餐的中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會，今天也與縣府簽署合作意向書，雙方由縣長張麗善、理事長陳明信代表簽名，未來縣府將媒合廠商選用雲林在地優質畜禽產品。

經過一番激戰，神級滷肉飯爭霸戰獲獎名單也出爐了，專業店家組回鄉食堂（第一名）、魯香香黃金樂排（第二名）、賣麥面麵食館（第三名）；民間高手組元長鄉吳志憲（第一名）、虎尾鎮郭耀祥（第二名）、西螺鎮林秀婷（第三名）。縣府將製作滷肉飯美食地圖，供民眾按圖索店，吃到雲林滷肉飯的好滋味。