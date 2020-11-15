長輩笑呵呵 敏惠醫專與河原英雄之友會社區假牙義診

台南市柳營區敏惠醫專與河原英雄之友會，今前往柳營重溪社區進行免費假牙義診，除進行基本的口腔健康評估，也協助長輩活動假牙調整，改善咬合緊密度，大幅提升咀嚼能力，獲得地方好評。

這也是雙方第六年來在嘉南地區進行假牙義診，義診也比照醫院防疫等級，從動線控管、額溫槍量體溫、並以酒精消毒乾洗手，人人戴口罩方可進入會場，一整天下來，吸引許多長輩來參與。

敏惠醫專校長葉至誠說，這項活動緣起於日本資深牙醫師河原英雄所帶領一群善心牙醫師，在河原英雄醫師傳遞治療理念與技術後，由林崇民醫師成立河原英雄之友會，希望將河原英雄醫師理念，在台灣傳承。

今活動由聯合牙醫診所院長鄭鴻麟、醫師石佳弘及敏惠醫專校長葉至誠共同發起，中華民國牙體技術學會理事長趙仁志等多名牙醫師、牙體技術師與敏惠醫專牙體技術科、護理科、長期照顧與健康促進管理科師生們，在柳營重溪社區協助為長輩恢復假牙咀嚼功能，義診過程中，也為長輩提供健口操及咀嚼吞嚥訓練服務，學生也可從中學習，實踐自我價值。

鄭鴻麟、葉至誠指出，長輩參加義診活動，原本只能進食柔軟食物的假牙，可自在咀嚼蘋果、餅乾等食物，參與活動長輩及工作人員，都能感受到這個活動所帶來的非凡意義。

94歲連姓阿嬤上午由看護推著輪椅來到現場，由醫師進行假牙調整，重新配戴後相當滿意，獲知是免費服務，更頻頻笑說「真歹謝！」。