快訊

全球最大貿易協定RCEP 關稅91%廢除

有洋蔥 北台南家扶中心圓缺角15年全家福照

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
獲選為自強家庭的黎氏玉娥（右二）、曾英華（右三）與兩名兒子難得拍下全家福。記者謝進盛／攝影
獲選為自強家庭的黎氏玉娥（右二）、曾英華（右三）與兩名兒子難得拍下全家福。記者謝進盛／攝影

北台南家扶中心助弱勢受扶助家庭圓夢；今齊聚提前拍攝全家福照片，榮獲孝悌楷模的陳采沅對能與爺爺、奶奶及姐姐一起拍下這張全家福照充滿感激，她感性的說，謝謝爺爺、奶奶15年來代替媽媽陪伴她們長大，過程令人動容不已。

北台南家扶中心下月6日將在新營體育場辦理寒冬送暖活動，將接受表揚的6戶自強家庭、6名孝悌兒童及其家人，今天齊聚地新營區微甜幸福婚紗，「多那數位影像」工作團隊，為每戶家庭留下幸福影像。

獲選為孝悌楷模就讀國三的陳采沅，與姐姐陪同爺爺、奶奶一起來拍照，沅沅因父母離異，從小與姊姊就跟著爺爺、奶奶生活，沅沅說看到爺爺奶奶白髮蒼蒼且健康每況愈下，內心擔憂，突破萬難，今天終於與爺爺、奶奶拍下 15年來第一張全家福照片，一家人掩不住情緒激動。

被推選為自強家庭的李瓦第，為32歲印尼籍新住民，與丈夫育有兩名子女，先生患有思覺失調症，後又跌倒意外變成植物人，阿第始終不離不棄，獨自肩負起兩名子女教養之責，拍全家福照時難得露出微笑，兩名孩子雖語露遺憾說「好可惜…爸爸不能一起拍」「能與媽媽拍美美的照片已很幸福」，母子三人討論拿到照片後要一起到療養院看爸爸。

同樣被推選為自強家庭的54歲曾英華、36歲黎氏玉娥夫婦，兩名兒子分別16、13歲，近年來曾英華癌細胞擴散轉移並惡化，面對無法預期未來，獲拍全家福照能及時記下一家人幸福模樣，心中充滿感激，更令人感到心酸。

北台南家扶中心莊淑惠主任表示，今年因新冠肺炎，約有1/4扶助家庭受影響，北台南家扶12月6日在新營民治體育場，為1050戶弱勢家庭舉辦寒冬送暖活動，懇請各界伸出援手，洽詢電話（06）6324560。

來自印尼新住民李瓦第（中）獨自肩負撫養兩名子女。記者謝進盛／攝影
來自印尼新住民李瓦第（中）獨自肩負撫養兩名子女。記者謝進盛／攝影
就讀國三的陳采沅（右），與姐姐陪同爺爺、奶奶，全家15年來首度一起拍照。記者謝進盛／攝影
就讀國三的陳采沅（右），與姐姐陪同爺爺、奶奶，全家15年來首度一起拍照。記者謝進盛／攝影

家扶中心 弱勢家庭

相關新聞

有洋蔥 北台南家扶中心圓缺角15年全家福照

北台南家扶中心助弱勢受扶助家庭圓夢；今齊聚提前拍攝全家福照片，榮獲孝悌楷模的陳采沅對能與爺爺、奶奶及姐姐一起拍下這張全家...

台南水交社文化園區古蹟區設圍籬 近2千居民連署反對

台南市文化局基於安全為由，最近決定在南區的水交社文化園區設置圍籬，預計11月底施工，春節前完成，但引起附近居民反彈，認為...

台灣仁醫明赴雲林古坑義診 解偏鄉民眾病苦

全台走透透關懷離島、偏鄉居民健康的台灣仁醫騎士協會，7月才至雲林偏遠山區古坑鄉草嶺義診，創會會長黃碧松苦民所苦，16日將...

影／台南關懷據點展成果 92歲志工阿嬤跳舞閃耀青春

台南社會局與村里關懷推展協會，今天在永華社福大樓前舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，3百多位據...

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

嘉義縣溪口鄉民何振達出身貧寒農家，深感貧窮的痛苦。靠著修理腳踏車、牛車及經營電子花車，每年捐4千包白米，40年來已經捐了...

新營長勝營區「2020親新好時節」下月登場 即日起報名

台南市政府觀光旅遊局下月12、13日，將在台南新營長勝營區舉辦「2020親新好時節」，多項活動即日起受理報名，額滿為止，...

鐵漢故事／勇消莊文政 火場背安迪逃命

嘉義市嘉年華大樓火警25年前火警造成11人死亡，8人受傷，當時藝人安迪與妻子入住大樓內的飯店，受困陽台長達5小時，所幸現...

嘉市最大共融遊戲場啟用

嘉義市林森國小昨天舉行81周年校慶運動會暨共融式遊戲場落成啟用，是嘉義市規模最大共融式遊戲場。校長吳淑任（後排中）表示，...

虱目魚面臨3老 爭升格台南市魚

台南市漁民權益促進會執行長盧靖穎有「虱目魚女王」封號，多年前嫁到台北後，想念母親虱目魚料理，回台南打造虱目魚主題館，不僅...

台商機殼大廠 嘉縣建廠動工

台商回流指標、伺服器機殼大廠勤誠興業股份有限公司，投資22億元在嘉義縣府開發的馬稠後產業園區第一期，購地新建廠房，昨天上...

雲林社造嘉年華 下月「好膽賣造」

雲林縣府下月5日將在虎尾建國一村舉辦盛大的社造嘉年華會「雲林大英雄好膽賣造」，帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區不...

交長爆料 台南北門入選經典小鎮

鯤鯓王平安鹽祭昨天在台南市北門區南鯤鯓代天府登場，交通部長林佳龍在祭典中爆料，台南北門已入選觀光局評選的2021年台灣經...

熱門新聞

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新竹火車站前科技大執法 違停或臨停逾3分鐘將開罰

水情吃緊 台積電新廠營建商使用射霧器有效抑制揚塵

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

與車爭道？ 桃園站旁人行道被塗銷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。