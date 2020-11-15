有洋蔥 北台南家扶中心圓缺角15年全家福照

北台南家扶中心助弱勢受扶助家庭圓夢；今齊聚提前拍攝全家福照片，榮獲孝悌楷模的陳采沅對能與爺爺、奶奶及姐姐一起拍下這張全家福照充滿感激，她感性的說，謝謝爺爺、奶奶15年來代替媽媽陪伴她們長大，過程令人動容不已。

北台南家扶中心下月6日將在新營體育場辦理寒冬送暖活動，將接受表揚的6戶自強家庭、6名孝悌兒童及其家人，今天齊聚地新營區微甜幸福婚紗，「多那數位影像」工作團隊，為每戶家庭留下幸福影像。

獲選為孝悌楷模就讀國三的陳采沅，與姐姐陪同爺爺、奶奶一起來拍照，沅沅因父母離異，從小與姊姊就跟著爺爺、奶奶生活，沅沅說看到爺爺奶奶白髮蒼蒼且健康每況愈下，內心擔憂，突破萬難，今天終於與爺爺、奶奶拍下 15年來第一張全家福照片，一家人掩不住情緒激動。

被推選為自強家庭的李瓦第，為32歲印尼籍新住民，與丈夫育有兩名子女，先生患有思覺失調症，後又跌倒意外變成植物人，阿第始終不離不棄，獨自肩負起兩名子女教養之責，拍全家福照時難得露出微笑，兩名孩子雖語露遺憾說「好可惜…爸爸不能一起拍」「能與媽媽拍美美的照片已很幸福」，母子三人討論拿到照片後要一起到療養院看爸爸。

同樣被推選為自強家庭的54歲曾英華、36歲黎氏玉娥夫婦，兩名兒子分別16、13歲，近年來曾英華癌細胞擴散轉移並惡化，面對無法預期未來，獲拍全家福照能及時記下一家人幸福模樣，心中充滿感激，更令人感到心酸。