台南水交社文化園區古蹟區設圍籬 近2千居民連署反對

台南市文化局基於安全為由，最近決定在南區的水交社文化園區設置圍籬，預計11月底施工，春節前完成，但引起附近居民反彈，認為嚴重影響當地居民休閒運動空間，發起連署，要求不要設圍籬，已有近2000人響應。文化局表示，最近常在古蹟區發現流浪漢、針頭、流浪狗，加上之前長榮大學女學生遇害事件，基於社區安全才要設圍籬。

世界花園社區主委許惠美表示，水交社文化園區是用市民的納稅錢開發而成，卻要設圍籬，外地民眾沒有買票就不能進入，提供休閒的意義盡失。即使南區居民免費，但老人家就把它當家旁公園，隨時要帶證件也很不方便。

反對設圍籬的李姓居民說，他們連署的訴求是，拒設圍籬護欄、搶救園區空間、捍衛休閒自由。今天市府在水交社文化園區舉辦「CRPD嘉年華會社工市集」，現場也進行連署，居民也高舉標語表達心聲。

文化局長葉澤山表示，水交社文化園區分公園、古蹟區，其中要設圍籬是古蹟區，非公園區，而設圍籬也非因收費的關係。他說，古蹟區有7個館，要入內參觀原本就有收費，票價100元遊7個館，南區居民免費，台南市民半價。所以要設置圍籬，是基於社區安全的考量，因開園以來發現有人在此酗酒、吸毒，也有遊民躲藏；且這裡是古蹟區，基於古蹟保護、火災防護、防竊等考量，加上之前長榮大學女學生命案引發的社區安全問題，決定設圍籬。