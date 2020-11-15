台灣仁醫明赴雲林古坑義診 解偏鄉民眾病苦

全台走透透關懷離島、偏鄉居民健康的台灣仁醫騎士協會，7月才至雲林偏遠山區古坑鄉草嶺義診，創會會長黃碧松苦民所苦，16日將再度率隊上山，免費為鄉親提供醫藥針灸義診、推拿整復等物理治療，醫解偏鄉病苦。

台灣仁醫騎士協會年年舉辦偏鄉義診，每場次皆由創會會長黃碧松帶領逾30名醫護志工為民服務。由於黃碧松為雲林古坑人，深知地方醫療資源缺乏，加上偏遠山區離最近的醫院至少要一小時車程，今年下半年再返鄉進行第2場次義診。

黃碧松說，民眾就醫不方便，真正要看個醫生還得舟車勞頓，相當辛苦，對身體病痛而言更是一大折磨，為此除希望能為需要的民眾看病，也藉機宣導衛生教育，讓偏鄉居民知道如何追蹤自身健康，照顧好自己與家人。