快訊

李孟諺、丁怡銘拒立院專報 先看看前例及釋憲文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南關懷據點展成果 92歲志工阿嬤跳舞閃耀青春

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
92歲石換阿嬤（右四）今天與社區志工跳舞，展現不一樣的活力。記者鄭惠仁／攝影
92歲石換阿嬤（右四）今天與社區志工跳舞，展現不一樣的活力。記者鄭惠仁／攝影

台南社會局與村里關懷推展協會，今天在永華社福大樓前舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，3百多位據點長輩、志工用美食、舞蹈、文創商品，展現耕耘成果。市長黃偉哲鼓勵更多老人家走出家門，加入據點活動。

活動中最年長的是玉井沙田關懷據點92歲的石換阿嬤，雖然年紀已大，但也是環保志工、社區志工，今天並與志工跳舞，活力一點也不輸年輕人。天埔社區發展協會志工隊長邱淑綿說，石換阿嬤是台南最年長的環保志工，過去忙著在農田工作，約85歲走進社區擔任志工，目前主要是協助環境整理。石換阿嬤說，一大早就到關懷據點服務、上課，每天都很快樂。

黃偉哲表示，台南市老年人口已超過30萬人，比率約佔16.37%，為了照顧社區長輩，全市社區照顧關懷據點已有369處，今年已有154萬多人次參加據點的促健活動。未來會持續輔導據點辦理促健、共餐等服務，讓老人家獲得更完善的社區預防照顧。

新化東榮社區發展協會理事長趙阿明說，他們會經常到社區長輩家關懷，有次訪視時，發現有長輩的女兒遭家暴，回到家裡居住，但全身是傷躺在床上，卻沒有受到照顧。經透過關懷員的幫忙，請醫師來了解傷況，後來安排就醫，目前已康復。

台南社會局今天舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，多個據點帶來成果演出。記者鄭惠仁／攝影
台南社會局今天舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，多個據點帶來成果演出。記者鄭惠仁／攝影
台南社會局今天舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，鼓勵老人家走進據點參加活動。記者鄭惠仁／攝影
台南社會局今天舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，鼓勵老人家走進據點參加活動。記者鄭惠仁／攝影
台南社會局今天舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，市長黃偉哲為各據點加油打氣。記者鄭惠仁／攝影
台南社會局今天舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，市長黃偉哲為各據點加油打氣。記者鄭惠仁／攝影

延伸閱讀

鹽水古月橋竣工 台南月津港帶來全新樣貌

中職／黃偉哲送橘期待統一獅連霸 林岳平：球隊蛻變令人感動

影／「善化美食趴‧胡麻作陣呷」今明新品發表多項促銷

台南這項PK高雄略勝一籌？虱目魚被推薦當「市魚」

相關新聞

影／台南關懷據點展成果 92歲志工阿嬤跳舞閃耀青春

台南社會局與村里關懷推展協會，今天在永華社福大樓前舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，3百多位據...

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

嘉義縣溪口鄉民何振達出身貧寒農家，深感貧窮的痛苦。靠著修理腳踏車、牛車及經營電子花車，每年捐4千包白米，40年來已經捐了...

新營長勝營區「2020親新好時節」下月登場 即日起報名

台南市政府觀光旅遊局下月12、13日，將在台南新營長勝營區舉辦「2020親新好時節」，多項活動即日起受理報名，額滿為止，...

鐵漢故事／勇消莊文政 火場背安迪逃命

嘉義市嘉年華大樓火警25年前火警造成11人死亡，8人受傷，當時藝人安迪與妻子入住大樓內的飯店，受困陽台長達5小時，所幸現...

嘉市最大共融遊戲場啟用

嘉義市林森國小昨天舉行81周年校慶運動會暨共融式遊戲場落成啟用，是嘉義市規模最大共融式遊戲場。校長吳淑任（後排中）表示，...

虱目魚面臨3老 爭升格台南市魚

台南市漁民權益促進會執行長盧靖穎有「虱目魚女王」封號，多年前嫁到台北後，想念母親虱目魚料理，回台南打造虱目魚主題館，不僅...

台商機殼大廠 嘉縣建廠動工

台商回流指標、伺服器機殼大廠勤誠興業股份有限公司，投資22億元在嘉義縣府開發的馬稠後產業園區第一期，購地新建廠房，昨天上...

雲林社造嘉年華 下月「好膽賣造」

雲林縣府下月5日將在虎尾建國一村舉辦盛大的社造嘉年華會「雲林大英雄好膽賣造」，帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區不...

交長爆料 台南北門入選經典小鎮

鯤鯓王平安鹽祭昨天在台南市北門區南鯤鯓代天府登場，交通部長林佳龍在祭典中爆料，台南北門已入選觀光局評選的2021年台灣經...

好膽賣造！雲林社造嘉年華 各路英雄功夫盡出

雲林縣府下月5日將在虎尾建國一村舉辦盛大的社造嘉年華會「雲林大英雄好膽賣造」，帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區不...

影／「善化美食趴‧胡麻作陣呷」今明新品發表多項促銷

台南市善化區農會為推廣善化在地胡麻、促進消費並增加在地農民收益，今明兩天上午10點到下午3點以「善化美食趴」為主題，舉辦...

阿里山冬季日出饗宴 草地音樂會坐擁紅葉森林

嘉義林區管理處上午在阿里山國家森林遊樂區植物園，舉行冬季日出饗宴，活動除享野餐、聽音樂，還可帶走阿里山專屬的冬日野餐墊與...

熱門新聞

呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新竹火車站前科技大執法 違停或臨停逾3分鐘將開罰

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

「誠信碗粿」沙鹿擺攤備800個碗粿 民眾10點半排隊捧場

水情吃緊 台積電新廠營建商使用射霧器有效抑制揚塵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。