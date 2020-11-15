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影／台南關懷據點展成果 92歲志工阿嬤跳舞閃耀青春
台南社會局與村里關懷推展協會，今天在永華社福大樓前舉辦「社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃耀青春」據點成果展，3百多位據點長輩、志工用美食、舞蹈、文創商品，展現耕耘成果。市長黃偉哲鼓勵更多老人家走出家門，加入據點活動。
活動中最年長的是玉井沙田關懷據點92歲的石換阿嬤，雖然年紀已大，但也是環保志工、社區志工，今天並與志工跳舞，活力一點也不輸年輕人。天埔社區發展協會志工隊長邱淑綿說，石換阿嬤是台南最年長的環保志工，過去忙著在農田工作，約85歲走進社區擔任志工，目前主要是協助環境整理。石換阿嬤說，一大早就到關懷據點服務、上課，每天都很快樂。
黃偉哲表示，台南市老年人口已超過30萬人，比率約佔16.37%，為了照顧社區長輩，全市社區照顧關懷據點已有369處，今年已有154萬多人次參加據點的促健活動。未來會持續輔導據點辦理促健、共餐等服務，讓老人家獲得更完善的社區預防照顧。
新化東榮社區發展協會理事長趙阿明說，他們會經常到社區長輩家關懷，有次訪視時，發現有長輩的女兒遭家暴，回到家裡居住，但全身是傷躺在床上，卻沒有受到照顧。經透過關懷員的幫忙，請醫師來了解傷況，後來安排就醫，目前已康復。
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