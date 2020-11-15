深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米
嘉義縣溪口鄉民何振達出身貧寒農家，深感貧窮的痛苦。靠著修理腳踏車、牛車及經營電子花車，每年捐4千包白米，40年來已經捐了超過4000萬，但他仍住在簡陋的房屋內；他也曾被人騙過，但都不以為意，「取之於社會，用之於社會」，這就是何振達一生的座右銘。
何振達8歲時從樹上跌落，摔斷右手，當時因醫療技術不發達，加上家裡很窮，只給他敷上草藥，簡單的包紮，過沒幾個月，右手手骨竟嚴重外彎變形，從小就成為別人嘲笑的對象，讓他很自卑，「到現在還不敢穿短袖」。
何振達說，小時候撿蕃薯過活，住的房子就是早期娶新娘的棚子，久了屋頂還會漏水，連祖先牌位都淋雨。當時他到有錢人家乞討，對方不願施捨，把他趕出去，結果他在後院看到對方把吃剩的食物，餵給豬吃，他心裡很難過，不斷問自己，為什麼會那麼窮，也因此更明白貧窮的的痛苦。
何振達13歲拜師學習修理腳踏車；出師後，沒錢開店，向農會貸款買破舊小貨車作為「亞達腳踏車店」，無論路途多遠，一通電話就到場修車，窮人、身障人士免費；農人、老人半價優待，還不時掏錢幫助弱勢。
何振達有時還掏錢救急，有次他修完腳踏車，身上還有3100元，就捐出3000元，剩下100元買便當給和父親用餐；何說，他從小到大個觀念就是，「賺十塊錢，自己留兩塊錢吃飯，剩下的都捐出去」
何振達也被人騙過，他說有很多人欺負他不識字，跟他借了錢、簽借據卻不還錢，他也笑笑地說，就把那些當作做善事，「不要計較那麼多」。
他曾幫助一個國小男童付營養午餐錢，但後來小男童下落不明，他也不以為意，20年後那個小男孩出現，已經是醫生了，拿了一疊現金，要回報何振達，但何不接受，他說，我當初幫助你，並不是為了要得到回報，如果你有能力，你就把那些錢拿去更多需要幫助的人。
身體的殘缺，再加上出身貧困，讓何振達更能體會身障、貧苦人的不便，40年來，他每年捐4千包白米，零零總總加起來超過捐4000萬元；他說，「我一天吃兩餐，我不會痛苦，但如果看到有人一天只吃兩餐，我就會很痛苦」。何說，他沒有退休的一天，何振達說，他所賺的錢就是社會上的人所給的，取之社會用之社會，「這就是做人的道理！」
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