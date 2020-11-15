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新營長勝營區「2020親新好時節」下月登場 即日起報名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營長勝營區「2020親新好時節」下月登場，即日起受理報名。記者謝進盛／翻攝
台南新營長勝營區「2020親新好時節」下月登場，即日起受理報名。記者謝進盛／翻攝

台南市政府觀光旅遊局下月12、13日，將在台南新營長勝營區舉辦「2020親新好時節」，多項活動即日起受理報名，額滿為止，有意者可速把握機會報名。

長勝營區原為陸軍通訊兵訓練基地，民國88年部隊撤離一度荒廢，今年3月完成重劃保留林蔭、生態及軍方舊建築遺蹟，具備完善的公共設施及休憩環境，兼備滯洪功能，日前甫榮獲 「2020公共建築景觀類建築園冶獎」殊榮，為新營區新亮點。

這次活動限量開放民眾報名有「萌兵大冒險」、「親新好食饗宴」、「魔幻森林兒童寫生比賽」等項目，前兩項為收費活動，「萌兵大冒險」每人收費499元，「親新好食饗宴」每人199元，寫生比賽並提供總獎金1萬8000元，給參加小朋友成績優秀者。

觀旅局長郭貞慧表示，活動現場還將安排親新市集、藝文表演、免費志工導覽等精彩活動，更多2020親新好時節內容，請密切注意台南旅遊網，或台南旅遊臉書粉絲團若仍不清楚，可於上班時間電洽（06）6353226。

台南新營長勝營區「2020親新好時節」下月登場，即日起受理報名。記者謝進盛／翻攝
台南新營長勝營區「2020親新好時節」下月登場，即日起受理報名。記者謝進盛／翻攝

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