好膽賣造！雲林社造嘉年華 各路英雄功夫盡出

雲林縣府下月5日將在虎尾建國一村舉辦盛大的社造嘉年華會「雲林大英雄好膽賣造」，帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區不凡人事物，今天各路「社造英雄」集結熱血開場，展示工藝和巷仔內經典手路菜，縣長張麗善歡迎大家來看看雲林最夯的英雄底叨位。

今天由斗六江厝社區「龍在哪裡」開場，引領引西螺七嵌「阿善師」、元長崙仔媽祖轎班英雄，一團接一團出場，全縣數十個社造團體，藝陣、武學、美食、工藝，功夫盡展、撇步盡出，展現多年來成果，保證不讓全國來的遊客失望，一窺雲林ㄟ真功夫。

隨後由縣長張麗善帶領副議長蘇俊豪等人「請拳」，廣邀各路英雄豪傑、巾幗女俠大會師，為下月登場的社造嘉年華熱身，見證社造成果。

張麗善說，雲林英雄滿滿是，西螺七嵌阿善師、轟動武林驚動萬教史豔文、霹靂素還真，提名國際，還有許多隱藏巷弄間的草根英雄，投身各行業傳遞社區溫暖情感，這些沈默英雄，更是大家所敬佩。

把社區最動人一面呈現大家面前，文觀處長陳璧君說，當天45個社區齊聚虎尾建國一村端出超過2千種美食、工藝及藝陣演出，攤攤有特色、場場比精采，更推出社區深度旅遊」，由各路英雄獻上8條特色遊程，跟隨蘇雄上山下海鬥陣行，品賞他們的生命故事與魔王特色景點。

社造大戲院的野台戲碼一齣齣回憶滿檔、笑中帶淚的劇場，精彩布馬陣、駛犁歌；走入山海風味的「大胃英雄」吃一口灶腳英雄的隱藏料理；手玩兒時的獨門手藝；漫步歷史文化廊道，聽「說書英雄」用紙芝居搬故事，感受雲林豐沛生命力及道地的生活方式。