快訊

龐培歐「學藝不精」 錯誤陳述被看破手腳

英政府批准巨石陣地下挖隧道 「亞瑟王」：恐遇神靈作祟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好膽賣造！雲林社造嘉年華 各路英雄功夫盡出

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林社造嘉年華會50多個社造團體將帶領國人深入社區，探索隱藏在雲林巷弄的英雄故事。記者蔡維斌／攝影
雲林社造嘉年華會50多個社造團體將帶領國人深入社區，探索隱藏在雲林巷弄的英雄故事。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府下月5日將在虎尾建國一村舉辦盛大的社造嘉年華會「雲林大英雄好膽賣造」，帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區不凡人事物，今天各路「社造英雄」集結熱血開場，展示工藝和巷仔內經典手路菜，縣長張麗善歡迎大家來看看雲林最夯的英雄底叨位。

今天由斗六江厝社區「龍在哪裡」開場，引領引西螺七嵌「阿善師」、元長崙仔媽祖轎班英雄，一團接一團出場，全縣數十個社造團體，藝陣、武學、美食、工藝，功夫盡展、撇步盡出，展現多年來成果，保證不讓全國來的遊客失望，一窺雲林ㄟ真功夫。

隨後由縣長張麗善帶領副議長蘇俊豪等人「請拳」，廣邀各路英雄豪傑、巾幗女俠大會師，為下月登場的社造嘉年華熱身，見證社造成果。

張麗善說，雲林英雄滿滿是，西螺七嵌阿善師、轟動武林驚動萬教史豔文、霹靂素還真，提名國際，還有許多隱藏巷弄間的草根英雄，投身各行業傳遞社區溫暖情感，這些沈默英雄，更是大家所敬佩。

把社區最動人一面呈現大家面前，文觀處長陳璧君說，當天45個社區齊聚虎尾建國一村端出超過2千種美食、工藝及藝陣演出，攤攤有特色、場場比精采，更推出社區深度旅遊」，由各路英雄獻上8條特色遊程，跟隨蘇雄上山下海鬥陣行，品賞他們的生命故事與魔王特色景點。

社造大戲院的野台戲碼一齣齣回憶滿檔、笑中帶淚的劇場，精彩布馬陣、駛犁歌；走入山海風味的「大胃英雄」吃一口灶腳英雄的隱藏料理；手玩兒時的獨門手藝；漫步歷史文化廊道，聽「說書英雄」用紙芝居搬故事，感受雲林豐沛生命力及道地的生活方式。

張麗善說，雲林英雄盡出，深度遊雲林，唯有靠英雄帶路「好膽賣造！」保證滿載而歸。

雲林社造嘉年華各路英雄齊聚，見識一下西螺七嵌阿善師真功夫。記者蔡維斌／攝影
雲林社造嘉年華各路英雄齊聚，見識一下西螺七嵌阿善師真功夫。記者蔡維斌／攝影
鐵牛運功散忽然出現串場演出，引來全場笑呵呵，也展現雲林農村情趣。記者蔡維斌／攝影
鐵牛運功散忽然出現串場演出，引來全場笑呵呵，也展現雲林農村情趣。記者蔡維斌／攝影
無花果與枝葉燉煮出的雞湯，具有天然的芳香。記者蔡維斌／攝影
無花果與枝葉燉煮出的雞湯，具有天然的芳香。記者蔡維斌／攝影
祥龍帶路為雲林社造帶來吉祥好兆頭。記者蔡維斌／攝影
祥龍帶路為雲林社造帶來吉祥好兆頭。記者蔡維斌／攝影
山中竹跡的野餐超有野味，全是雲林最天然的食材。記者蔡維斌／攝影
山中竹跡的野餐超有野味，全是雲林最天然的食材。記者蔡維斌／攝影
雲林各社區創意美食，大家搶著吃，讚不絕口。記者蔡維斌／攝影
雲林各社區創意美食，大家搶著吃，讚不絕口。記者蔡維斌／攝影

張麗善

延伸閱讀

銅板變磚瓦！苦心籌建身障家園 企業義賣麻將來相助

雲林滷肉飯節明登場 千人齊開飯

影／守護環境品質不能等 張麗善率隊突檢工廠

影／二崙鄉民下跪陳抗拒蓋碾米廠 張麗善：尊重民意

相關新聞

好膽賣造！雲林社造嘉年華 各路英雄功夫盡出

雲林縣府下月5日將在虎尾建國一村舉辦盛大的社造嘉年華會「雲林大英雄好膽賣造」，帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區不...

影／「善化美食趴‧胡麻作陣呷」今明新品發表多項促銷

台南市善化區農會為推廣善化在地胡麻、促進消費並增加在地農民收益，今明兩天上午10點到下午3點以「善化美食趴」為主題，舉辦...

阿里山冬季日出饗宴 草地音樂會坐擁紅葉森林

嘉義林區管理處上午在阿里山國家森林遊樂區植物園，舉行冬季日出饗宴，活動除享野餐、聽音樂，還可帶走阿里山專屬的冬日野餐墊與...

南應大陳雅渝獲選美容競賽國手 全台唯一技職科大學生

勞動部公布第46屆美容職類正取國手，台南應用科大美容造型設計系學生陳雅渝是全台美容類中唯一獲此殊榮的技職校院學生，將於2...

「誠信碗粿」沙鹿擺攤備800個碗粿 民眾10點半排隊捧場

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言...

台南鹽水月津港「古月橋」 增添人文地景及水岸休閒

台南市府「公18-3及公18-5水域串連」計畫，包括月津港環狀水域間之信義路堤橋改建，經票選在橋梁改建後重新命名為「古月...

嘉義市規模最大共融式遊戲場 今天在林森國小啟用

嘉義市林森國小今天舉行81周年校慶運動會，暨共融式遊戲場完工落成典禮，這座遊戲場是目前嘉義市最新、規模最大共融式遊戲場，...

兌現選舉約定 立委邀200名學童山上水道博物館野餐

立法委員郭國文為兌現選舉時提出的政見，與市議員林志展、陳秋宏今天邀請善化、安定、山上、大內區內共15所中小學弱勢家庭學生...

台南藏金閣浴火鳳凰 以最少人力創造最大利潤

台南市環保局藏金閣是邁今年邁入第17年，卻也遇到新冠肺炎疫情的困境，隨著疫情紓緩，代一改過去每月1次拍賣的方式，改為兩次...

林佳龍出席台南鯤鯓王平安鹽祭 爆料北門入選經典小鎮

2020鯤鯓王平安鹽祭今天在台南市北門區南鯤鯓代天府登場，交通部長林佳龍在祭典中爆料，台南北門已入選觀光局評選的2021...

疫情求鯤鯓王平安鹽袋旺 加碼2.2萬個搏杯奬金10萬元

2020鯤鯓王平安鹽祭今、明兩天在台南北門南鯤鯓代天府登場，有排隊領平安鹽福袋、博杯送鹽袋挑戰賽、導覽解說抓好禮、美食伴...

銅板變磚瓦！苦心籌建身障家園 企業義賣麻將來相助

雲林縣復健青年協進會為籌建身障家園，決定靠自己力量以一年馬拉松勸募自籌工程經費，雲林縣長張麗善有感於復健青年的毅力，主動...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。