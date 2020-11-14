鹽水古月橋竣工 台南月津港帶來全新樣貌

將鹽水區信義路兩旁水域串連起來的「古月橋」今天竣工，台南市長黃偉哲出席揭牌儀式，期盼「月津港水環境改善計畫」項下水環工程的逐一完成，為月津港帶來全新樣貌。

鹽水「古月橋」連接起月津港水域空間，啟用後為周邊帶來全新面貌，提供民眾環狀優質休憩動線，圓形拱橋的造型也完整重現古城意象。

黃偉哲表示，為改善月津港水質，建構樂活親水環境，向中央爭取前瞻計畫補助，推動月津港水環境改善計畫。其中「公18-3及公18-5親水公園串連計畫」工程將原信義路堤橋改建，打通兩側不連貫水域。

改建後橋體採類拱橋的半圓型通水斷面設計，經鹽水區公所上網公開徵求橋名及票選活動，得名「古月橋」，寓涵「古月照今城」文化傳承的意義，成為懷舊氛圍的特色新地標。

台南市政府水利局指出，「月津風華再現計畫」以月津港親水公園為主要地點，改善當地水域環境，民國106年陸續啟動前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫-鹽水區月津港水環境改善」項下子案計畫。

計畫包含綠色水岸整建、水質改善及汙水截流、親水公園串連計畫等工程案，共投入經費新台幣2億6130萬元，全數在今年如期如質完成，預計將更加突顯明年月津港佳節氣氛及古城意象重現。