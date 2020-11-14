影／「善化美食趴‧胡麻作陣呷」今明新品發表多項促銷

台南市善化區農會為推廣善化在地胡麻、促進消費並增加在地農民收益，今明兩天上午10點到下午3點以「善化美食趴」為主題，舉辦「善化美食趴‧胡麻作陣呷-2020 台南胡麻季產業文化活動」，邀請各地民眾參與。下午市長黃偉哲主持「胡麻作伙-開鍋儀式」，推薦善化各項芝麻產品，吸引各地遊客民眾參觀、試吃，非常熱鬧。

黃偉哲除了兩次表演單手打蛋煎蛋炒蛋等宅男廚藝，還大力推薦善化農會新開發、今天上市的「咔芝肉片紙」，多停留10多分鐘拿著試吃品分送遊客民眾，鼓勵李世偉等青農多開發新產品。

兩天活動農會準備了麻油雞、芝麻麵兩項胡麻料理免費品嘗，展售館內安排「胡麻Live秀」，現場胡麻料理烹飪教學、試吃品嘗，活動期間善化區農會祭出促銷優惠，展售館內購買善化區農會胡麻自產品或冰品九折優惠、胡麻油 500ml特價優惠500元1瓶、胡麻清油500ml特價優惠520元1瓶，滿額還可參加抽獎。

善化農會總幹事洪錦秀表示，今年善化農會契作芝麻面積117公頃，芝麻油品質佳深受消費者歡迎，旗山不老傳奇、善化三鮮台、下營紅蟳薑母鴨等3家在地知名業者採用善化本產芝麻油，成本比進口油貴3倍，業者還是樂於採用，因為消費者喜歡。

洪錦秀指出，善化是全國主要胡麻產區，善化區農會透過與農民契作方式，保價收購農民栽種胡麻，產量多且品質優良，為開拓胡麻市場，農會融入現代消費者飲食習慣及養生觀念，推出多樣胡麻農產品如胡麻油、芝麻粉、芝麻拌麵、光文糕、芝麻糕等，深受消費者喜愛，今年更推出黑芝麻五穀飲，強調100%在地食材，不添加任何防腐劑及人工香料，最近將推出芝麻杏仁脆片肉乾，嚴選 100%臺灣豬肉及選用善化在地黑芝麻製作而成，實在美味又健康。