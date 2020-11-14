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阿里山冬季日出饗宴 草地音樂會坐擁紅葉森林
嘉義林區管理處上午在阿里山國家森林遊樂區植物園，舉行冬季日出饗宴，活動除享野餐、聽音樂，還可帶走阿里山專屬的冬日野餐墊與自製藍晒明信片等好禮，遊客開心滿載而歸。
立冬後在東北季風吹拂下，阿里山森林遊樂區是收集璀燦日出、綿密雲海與感受楓紅的好時節，林管處主打與日出連結的野餐盛宴，參加遊客欣賞完日出後，散步到植物園草地上，享用日出餐盒、喝好茶。
Fellows指彈樂團演奏，以溫暖人聲配輕柔吉他，為靜謐山林添加慵懶放鬆感受；席間，靜宜大學老師陳品孜、謝中鈞進行手作藍晒明信片教學，教遊客動手做，看濃重藍彩與植物交疊，在太陽照射下顏色逐漸定型成不同色階藍色，為冬日阿里山添上藍色回憶。
現場搭設「生活餐桌」，逼真模擬親朋好友戶外野餐感受，在與森林結合下，許多遊客都表示看起來豐富有趣，「阿里山四季生活提案」概念是將日常生活搬進森林，冬季日出饗宴藉森林與野餐，搭配阿里山獨有五感體驗，打造人們與森林共處、在林間享受好食光感受。
嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝說，2020阿里山很不一樣，「春日的櫻與音的音樂會」、「仲夏的森林電影夜」、「秋季的森林彩繪小屋」以及這次「冬季日出饗宴」，四季不同的森林秘境、不同特色體驗，打造獨一無二「阿里山四季生活」。
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