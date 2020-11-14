南應大陳雅渝獲選美容競賽國手 全台唯一技職科大學生

勞動部公布第46屆美容職類正取國手，台南應用科大美容造型設計系學生陳雅渝是全台美容類中唯一獲此殊榮的技職校院學生，將於2021年代表台灣參賽。校方今天表示，消息傳來，全系師生均感與有榮焉。

校方指出，今年全國技能競賽適逢第50屆，勞動部比照國際規格舉辦50年來規模最大的技能競賽。近千位各縣市優秀選手投入總共65項職類競逐，各職類選出前5名優勝選手與佳作，又青年組另選出46職類入圍國手，繼續參加10月21日至23日舉辦的第二階段國手選拔賽。

陳雅渝一路過關斬將，歷經分區賽、全國賽、第二階段國手賽後脫穎而出，風光上榜為美容類唯一正式國手，殊屬不易。

陳雅渝將繼續接受培訓，於2021年參加在上海舉辦，由全世界63個會員國組成的國際技能競賽（WorldSkills International），這個每兩年舉辦一次的競賽，被視為技職體系的最高榮譽。

陳雅渝個性樂觀、開朗、堅毅，她表示，當看到美容職類國手名單正取「陳雅渝」三個字時，真是喜極而泣，過程中的艱辛與汗水，頓時化為烏有。陳雅渝說，自己其實不是一個很有天分的選手，實力都是苦練出來的，學習過程中遭遇挫折失敗，已是兵家常事，但失敗卻從不曾讓她倒地不起，反而換來更多成長經驗；也更加激發起她的衝勁與耐力，讓她甘願花上更多時間、體力來精進並提昇技術。此次能獲選為國手，她要謝謝系上提供如此全備的課程、豐富的資源，以及紮實的培訓；也要感謝「樹德家商」「台南應用科技大學」的主任、老師、同學、朋友等幫助過她，以及當過模特兒讓她練習的人。現在她決定要繼續努力放手一拼，好好為自己現有的國手身分負責。

美容系主任方曉蘋表示，美容職類競賽項目，包含臉部護理、身體護理、彩妝、指甲彩繪、睫毛嫁接、手足護理、凝膠指甲等，凡參與競逐者不但是一時之選的全方位人才，更是符應現代商業模式的專業能力人才。