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「誠信碗粿」沙鹿擺攤備800個碗粿 民眾10點半排隊捧場

聯合報 / 記者余采瀅趙容萱／台中即時報導
今天下午2點還未到，現場就大排長龍，由於人潮多，每人限購5個。記者余采瀅／攝影
今天下午2點還未到，現場就大排長龍，由於人潮多，每人限購5個。記者余采瀅／攝影

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前一口氣買下160碗碗粿，今日下午2點邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。

林父今天共準備800個碗粿，一家五口都到場幫忙，但今天下午2點還未到，現場就大排長龍，由於人潮多，每人限購5個。排第一位的陳先生表示，因為被碗粿父女的故事感動，所以早上10點半就來排隊，希望用行動鼓勵這對父女。

顏清標也贈送50條菜頭粿，只要買碗粿就送菜頭粿，另準備貢丸湯讓大家品嘗。顏並贈送一家五口粉紅色的衣服，衣服上面寫著「顏清標掛保證」，好吃、美味、真材實料，阿標永遠記得呷人一口、還人一斗。

據了解，賣碗粿的林姓老闆育有2女1男，因太太生病、兒子又發展遲緩，林父為照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿，平日可以在家備料，假日就帶著女兒到各地擺攤賣碗粿。

林父最近增賣蘿蔔粿，決定在粉絲專頁公布促銷活動，PO文時因女兒無心之過，讓他誤把「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷訊息，PO成「買碗粿送蘿蔔糕」，造成網友搶訂，為了教導女兒「誠信」的重要性，決定認賠出售。

顏清標滑著手機看到感人新聞，立即和陳媽媽碗粿的老闆及老闆娘聯繫立即下單，11月6日他驅車到雲林斗南交流道面交取餐，因林爸爸純手工碗粿自己製作數量有限，他先買走160碗，今天下午2點邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿，顏清標也親自贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。

排第一位的陳先生表示，因為被碗粿父女的故事感動，所以早上10點半就來排隊，希望用行動鼓勵這對父女。記者余采瀅／攝影
排第一位的陳先生表示，因為被碗粿父女的故事感動，所以早上10點半就來排隊，希望用行動鼓勵這對父女。記者余采瀅／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日下午邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。記者余采瀅／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日下午邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。記者余采瀅／攝影
現場準備貢丸湯讓大家品嘗。記者余采瀅／攝影
現場準備貢丸湯讓大家品嘗。記者余采瀅／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日下午邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。記者余采瀅／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日下午邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。記者余采瀅／攝影
林父今天共準備800個碗粿。記者余采瀅／攝影
林父今天共準備800個碗粿。記者余采瀅／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日下午邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。記者余采瀅／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日下午邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。記者余采瀅／攝影

顏清標

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