聽新聞
test
0:00 / 0:00
「誠信碗粿」沙鹿擺攤備800個碗粿 民眾10點半排隊捧場
雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前一口氣買下160碗碗粿，今日下午2點邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。
林父今天共準備800個碗粿，一家五口都到場幫忙，但今天下午2點還未到，現場就大排長龍，由於人潮多，每人限購5個。排第一位的陳先生表示，因為被碗粿父女的故事感動，所以早上10點半就來排隊，希望用行動鼓勵這對父女。
顏清標也贈送50條菜頭粿，只要買碗粿就送菜頭粿，另準備貢丸湯讓大家品嘗。顏並贈送一家五口粉紅色的衣服，衣服上面寫著「顏清標掛保證」，好吃、美味、真材實料，阿標永遠記得呷人一口、還人一斗。
據了解，賣碗粿的林姓老闆育有2女1男，因太太生病、兒子又發展遲緩，林父為照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿，平日可以在家備料，假日就帶著女兒到各地擺攤賣碗粿。
林父最近增賣蘿蔔粿，決定在粉絲專頁公布促銷活動，PO文時因女兒無心之過，讓他誤把「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷訊息，PO成「買碗粿送蘿蔔糕」，造成網友搶訂，為了教導女兒「誠信」的重要性，決定認賠出售。
顏清標滑著手機看到感人新聞，立即和陳媽媽碗粿的老闆及老闆娘聯繫立即下單，11月6日他驅車到雲林斗南交流道面交取餐，因林爸爸純手工碗粿自己製作數量有限，他先買走160碗，今天下午2點邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿，顏清標也親自贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言