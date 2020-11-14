「誠信碗粿」沙鹿擺攤備800個碗粿 民眾10點半排隊捧場

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前一口氣買下160碗碗粿，今日下午2點邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。

林父今天共準備800個碗粿，一家五口都到場幫忙，但今天下午2點還未到，現場就大排長龍，由於人潮多，每人限購5個。排第一位的陳先生表示，因為被碗粿父女的故事感動，所以早上10點半就來排隊，希望用行動鼓勵這對父女。

顏清標也贈送50條菜頭粿，只要買碗粿就送菜頭粿，另準備貢丸湯讓大家品嘗。顏並贈送一家五口粉紅色的衣服，衣服上面寫著「顏清標掛保證」，好吃、美味、真材實料，阿標永遠記得呷人一口、還人一斗。

據了解，賣碗粿的林姓老闆育有2女1男，因太太生病、兒子又發展遲緩，林父為照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿，平日可以在家備料，假日就帶著女兒到各地擺攤賣碗粿。

林父最近增賣蘿蔔粿，決定在粉絲專頁公布促銷活動，PO文時因女兒無心之過，讓他誤把「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷訊息，PO成「買碗粿送蘿蔔糕」，造成網友搶訂，為了教導女兒「誠信」的重要性，決定認賠出售。