台南鹽水月津港「古月橋」 增添人文地景及水岸休閒

台南市府「公18-3及公18-5水域串連」計畫，包括月津港環狀水域間之信義路堤橋改建，經票選在橋梁改建後重新命名為「古月橋」，今天舉行揭牌典禮，市長黃偉哲感謝中央與地方合作，為鹽水地區新增一處休閒景點，行政院秘書長李孟諺、營建署署長吳欣修、營建署下水道工程處南區分處長林厚名、立委賴惠員、市議員蔡育輝、沈家鳳等人都到場，表達對該工程的重視。

營建署長吳欣修表示，中央持續建設鹽水區的水質改善工程，其中鹽水區北門路岸內大排，續接至大眾廟匯流口的區段，未來將請台南市政府水利局加速推動汙水水質處理及周遭環境綠美化。

市府水利局指出，辦理前瞻基礎建設水環境計畫，其中「公18-3及公18-5水域串連」獲中央核定經費共6730萬元，將位於鹽水區月津港環狀水域間之信義路堤橋改建，以圓形造形拱橋設計，使月津港新舊水域得以結合，提供優質休憩動線。

串連計畫獲得市府第二屆「公共工程優質獎」水利工程類第二級佳作，竣工後由鹽水區公所協助，上網公開徵求橋名及票選活動，經由地方居民及關心月津港發展民眾的踴躍參與，最終得名為「古月橋」，寓涵「古月照今城」文化傳承之意義。

親水公園串連計畫獲營建署補助4462萬，市府負擔2268萬，總計投入經費為6730萬，針對月津港親水步道動線進行整合與串接，活化既有及新闢水域各項設施。於公18-3水域新設自行車鋼橋串接水岸步道，連接水域南北岸動線；水道砌石跌水工沉沙池，可增加水體曝氣率，兼具沉沙淨水及活化生態等多元功用。