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嘉義市規模最大共融式遊戲場 今天在林森國小啟用
嘉義市林森國小今天舉行81周年校慶運動會，暨共融式遊戲場完工落成典禮，這座遊戲場是目前嘉義市最新、規模最大共融式遊戲場，不僅適合低中高年級學生，鳥巢式鞦韆也適合親子或祖孫共用，增進親子關係。
嘉市教育處長林立生表示，過去遊戲場設計，多數未考量到身心障礙或特殊需求兒童，「共融式遊戲場」強調遊戲場設計包容不同孩子的需求，不論身心狀況、年齡，都可提供參與遊戲場活動機會，遊具安全性更高。
林森國小校長吳淑任表示，此座遊戲場由學校去年提出申請計畫，經教育處積極向教育部申請獲得220萬餘元補助款，遊戲場基地長32米寬11米，共分成5個區域，分別是攀岩牆、山型多功能攀爬板、火車造型溜滑梯、鞦韆區、敲擊樂器及音樂牆板。
她說，鳥巢式鞦韆、花朵傳聲筒、火車溜滑梯等都適合特教孩子使用，敲擊樂器及音樂牆板的高度更是針對低年級或是坐輪椅的孩子而設計的，遊具讓所有孩子都能共享遊戲權，在遊戲中共融同樂、健康成長。
「畢業35年感觸良多！」林立生說，35年前從林森國小畢業，當時學校不僅建築舊，校園遊具不是水泥就是鐵鑄，這麼多年來他看見學校變化，校園建築不斷更新，去年校慶時，師生共同向市長黃敏惠爭取「共融式遊戲場」，也在他任內通過申請完工，真的很開心。
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