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兌現選舉約定 立委邀200名學童山上水道博物館野餐

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
立委郭國文今天邀請200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文今天邀請200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供

立法委員郭國文為兌現選舉時提出的政見，與市議員林志展、陳秋宏今天邀請善化、安定、山上、大內區內共15所中小學弱勢家庭學生200多人，免費暢遊山上水道博物館，並由館方與教育局安排導覽及闖關遊戲，中午招待由水道咖啡提供的野餐套餐組合，下午前往南瀛天文館參觀，讓學生有機會一遊台南熱門景點、享用美食。

郭國文表示，過去擔任議員時，就持續會在年末的時候辦理寒冬送暖活動，關懷弱勢。轉戰立委後，也一直想持續辦理相關的活動。之前就在高麗菜盛產低價時，與市議員林志展一起向農民購買並分享給社區，山上水道博物館開後幕，來了好幾次，很喜歡這裡的環境，聯想可以結合關懷活動，招待特殊境遇小朋友來參觀古蹟博物館，並享用午餐，山上水道博物館今年還獲得文化部「文化資產保存獎」。

林志展議員得知郭國文立委的構想，就覺得相當不錯，加碼贊助館區水道咖啡的野餐組合，讓小朋友們參訪後順道在館區草地野餐，有玩有吃。陳秋宏議員更推薦安排參觀大內南瀛天文館，讓活動更加豐富；教育局主秘楊智雄表示，郭國文立委服務處舉辦公益的邀請，協助跟各校聯繫並安排報名行政流程，讓學生能夠順利體驗委員和議員們的愛心。

郭國文表示，這次邀請水道博物館鄰近的學校200多名學生，學生除了可以參觀住家附近的國定古蹟建築，瞭解過去民生用水建設的原理與構造，今年台南面臨雨水不足，更能培養飲水思源與節約用水的正確態度，讓公益活動結合認識在地歷史與基礎建設的教育意義，未來也可以複製在其他地區來舉辦。

立委郭國文（中）、市議員林志展（右）及陳秋宏，今天與200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（中）、市議員林志展（右）及陳秋宏，今天與200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（左）今天邀請200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（左）今天邀請200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（中排右二）今天邀請200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（中排右二）今天邀請200名學生到台南山上水道博物館野餐。圖／郭國文服務處提供

古蹟博物館 郭國文 野餐

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