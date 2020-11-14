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營養午餐國產食材嘉義市9月已簽約 肉類加工品都納入

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市政府日前針對營養午餐舉辦「灃食營養5餐抵嘉」記者會。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府日前針對營養午餐舉辦「灃食營養5餐抵嘉」記者會。記者卜敏正／翻攝

行政院長蘇貞昌今天至嘉義縣，參加「學校午餐全面採用國產食材」宣示儀式，嘉義市府教育處表示，市府9月即規範全市中小學，校園營養午餐全面採用國產牛豬肉，除將「生鮮肉品」納入契約，另增加「肉類加工品」部分，而且食材一定要符合「三章一Q 」規範，各校已陸續完成契約修訂。

市府教育處處長林立生指出，市府已於今年9月1日發函各國中小學，「供應膳食食材，一律採用國內在地豬肉、牛肉生鮮食材」。而且依據「學校衛生法」23條規定，學校供應膳食其食材應優先採用，中央農業主管機關認證在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。

林立生表示，9月9日再次函文學校，各校訂定「午餐食材採購合約」時，務必將「一律採用國內在地豬肉和牛肉之生鮮食材」部分納入契約規範，並將「肉類加工品」也納入規範，另營養午餐業者為符合領取每名營養午餐學生3.5元補助，食材一定要符合「三章一Q 」，各校已陸續完成契約修訂。

他說，政府規劃將三章一Q食材補助費由現行每人每餐3.5元提昇至6元，對於營養午餐主要食材全面採用國產溯源農產品絕對有幫助。

教育處也表示，會嚴格要求學校於驗收時，注意食材廠商是否符合相關契約規定，營養師也會針對食材或廚房等進行訪視，加強把關。

營養午餐 嘉義 行政院

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