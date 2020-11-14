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林佳龍出席台南鯤鯓王平安鹽祭 爆料北門入選經典小鎮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕。記者吳淑玲／攝影
台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕。記者吳淑玲／攝影

2020鯤鯓王平安鹽祭今天在台南市北門區南鯤鯓代天府登場，交通部長林佳龍在祭典中爆料，台南北門已入選觀光局評選的2021年台灣經典小鎮。

林佳龍指出，平安鹽祭已連續舉辦17年，這個祭典結合鹽業文化及王爺他將全力支持申請登錄為無形文化資產。

林佳龍表示，觀光局評選經典小鎮，最近就要宣布，爆料北門已入選2021年經典小鎮，未來建設活動會投入更多，串連點線面，台61線全線通車，又要建曾文溪橋，交通更便利，七股遊客中心融入鹽業文化，很美，濕地和黑琵適合深度旅遊最好去處。

林佳龍強調，役推動防疫旅遊、安心旅遊到精緻旅遊，體驗北門濱海風景及生態，文化及產業，這是全台保留最完整的天然鹽田，食宿遊購行結合起來，他挑選雲嘉南風景點作示範觀光圈，導入更多資源，台灣在防疫成功後，將從防疫大國成為觀光大國。

每年民眾爭相索取的平安鹽袋，今年將發出2萬2千份，民眾大排長龍要拿鹽袋保平安，新市林小姐帶著9個月大的兒子、高雄吳姓阿公夫婦帶著小孫女，阿嬤還開心展示脖子上載的去年的平安鹽袋。

林佳龍説，北門南鯤鯓代天府王爺信仰，串連雲嘉南亮點推動精緻旅遊，體亮文化特色，全球疫情嚴重，台灣人很幸福要感恩，人助也要天助，世界各國很好奇，台灣如角落生物，為何防疫成功、經濟也成長。

台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕，交通部長林佳龍（右二）第二年出席。記者吳淑玲／攝影
台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕，交通部長林佳龍（右二）第二年出席。記者吳淑玲／攝影
台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕。記者吳淑玲／攝影
台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕。記者吳淑玲／攝影
台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕。記者吳淑玲／攝影
台南北門南鯤鯓代天府平安鹽祭今天開幕。記者吳淑玲／攝影

北門 林佳龍

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