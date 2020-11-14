疫情求鯤鯓王平安鹽袋旺 加碼2.2萬個搏杯奬金10萬元

2020鯤鯓王平安鹽祭今、明兩天在台南北門南鯤鯓代天府登場，有排隊領平安鹽福袋、博杯送鹽袋挑戰賽、導覽解說抓好禮、美食伴手禮特展、結緣寶博杯、返本還鹽活動等豐富內容及精采的節目演出，今年要送出的平安元旦有2萬2000個，以及搏杯獎金也加碼到10萬元，市長黃偉哲表示，疫情大家更踴躍出門求平安，收藏專屬的平安鹽袋，希望早日揮別疫情紛擾，期許平安與幸福。

交通部雲管處今天舉行請鹽儀式、祈福儀式及開幕活動，一早由南鯤鯓代天府及法師團於井仔腳鹽田進行請鹽科儀，將井仔腳的天日曬鹽經法師團祈福後，一同護送至南鯤鯓代天府凌霄寶殿，完成請鹽儀式，開啟平安鹽祭活動序幕，緊接著南鯤鯓代天府法師團完成敕平安鹽後，由祭祀法壇行經廣場中央的祈福大道，再到主舞台進行開幕儀式，莊嚴且隆重。

九天民俗技藝團開場表演，以打擊平鼓、鑼、鈸響樂之曲目，為今年平安鹽祭揭開序幕，交通部長林佳龍等人使用搗藥道具，藉由今年平安鹽祭掌管藥理之范府千歲藥缽意象，寓意趨吉辟邪為大家祈求身體健康，也象徵今年平安鹽祭正式啟動。

兩天周邊系列活動，有大鯤園及南鯤鯓廟宇中英文廟宇導覽，民眾參加導覽解說之後，還可獲得一次抓抓樂機會，有機會抓中今年限量款「抱平安」平安抱枕。

今年結合2020愛你愛你之諧音，特別以鹽雕打造一座南鯤鯓月老神君，若想尋找好姻緣，快來與月老神君鹽雕合照，上傳個人臉書並打卡即可獲得2個平安鹽袋。

親子家庭逛鹽祭帶小朋友體驗鹽DIY活動，鹽福蛋藝術與高鹽質霜淇淋「王爺限定款」活動，都是讓參與民眾能夠在祈求平安的同時更透過活動了解鹽業文化及王爺信仰。

每年搶手的限量紀念平安鹽袋，今年以精通醫理的「范王爺」為設計主軸，平安鹽袋共有兩款，一款為雲管處設計的黃色款，一款為南鯤鯓代天府推出的藍綠色款。黃色款只要排隊每人即可獲得2個限量平安鹽袋，每場次限量發放500個(一般民眾排隊通道)。

今年體恤年長者及行動不便民眾，特別規劃樂齡族優先通道，凡是年齡滿60歲以上或身心障礙者可優先領取鹽袋，每人限領2個，每場次限量100個，每日10場次，年滿65歲的樂齡族還加碼贈送「抱‧平安」平安抱枕，每場次限量10個，每人限領1個，抱枕兩日合計共計發送200個。

喜歡收集鹽袋的朋友，也絕對不能錯過另一款鹽袋的取得方式，由南鯤鯓代天府設計的藍綠色款，於活動兩天內只要參加博杯挑戰賽，即可獲得。

今年挑戰賽博的最高杯數還可獲得豐富大獎。第一名可獲得獎金10萬，第二名獲得SAECO Master Base全自動咖啡機SUP041一台、第三名可獲得南紡購物中心 商品提貨單1萬元整。現場有獎徵答還提供范府千歲小神衣，現場人人都希望有好手氣博得好杯數，期待帶回滿滿的福氣。

11月15日另於萬善堂也有萬善爺博杯&親子同樂活動，只要一個聖杯就可以獲得限量聖杯獎-結緣鹽幣1枚，限量500組，若累積三個聖杯還加碼贈參杯獎-結緣寶1組，限量50組，歡迎大小朋友一起來試試手氣。