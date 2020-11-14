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銅板變磚瓦！苦心籌建身障家園 企業義賣麻將來相助

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港故事館推出創意麻將衛生紙，隨身包的麻將造型的外觀包裝，很吸引人，老人家還可和好友用隨意包打一圈麻將，有趣又可防失智。記者蔡維斌／翻攝
北港故事館推出創意麻將衛生紙，隨身包的麻將造型的外觀包裝，很吸引人，老人家還可和好友用隨意包打一圈麻將，有趣又可防失智。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣復健青年協進會為籌建身障家園，決定靠自己力量以一年馬拉松勸募自籌工程經費，雲林縣長張麗善有感於復健青年的毅力，主動號召企業支持，第一場勸募園遊會將於11月21日登場，旭邦集團、北港故事館率先響應，拉開愛心序幕，拋磚引玉。

旭邦集團總裁莊志偉旗下的旭邦科技、旭邦能源、旭邦不動產等捐助10萬元。北港故事館董事長吳品峰也同步捐10萬元，並以其所經營的邦尼熊紙業所推出的創意「淨風麻將衛生紙」新品，供作愛心園遊會義賣之用。

「讓銅板變磚瓦」吳品峰說，復健協會靠自己的力量奔波勸募，令人感動，在復健協會勸募的一年期間，他呼籲大家用愛為身障者實現夢想家園，只要購買一箱「淨風麻將衛生紙」，他就捐10元，同時贊助100箱衛生紙給愛心園遊會，所得全數捐給協會，拋磚引玉，讓愛不打烊。

復健青年協進會理事長劉長庚說，每位身心障礙者也都想要有個家，但許多單身的身心障礙者最擔心的是年老後何去何從？他們不想成為家人包袱或負擔，在能力許可下，仍靠自己勇敢追夢，用心生活，努力工作，自助人助。

劉長庚說，大家都期待能有一個屬於自己的家園，能像一家人一起開心、一起自在，有尊嚴的生活一起，這是大家的想望。

張麗善縣長指出，雲林身心障礙人口位居全台第4，復健協進會從創建到如今能與縣府攜手推展社福工作，廣設許多據點，嘉惠老弱身障，她抱著辦喜事的心情，祝福復健協會終能落地生根，靠自己力量打造一座屬於自己的家園。

到明年8月31日復健協會將推出一系列勸募活動，11月21日首場將在斗六人文公園舉辦愛心園遊會，當天還有麻將大賽，讓長輩及身障者「動腦不失智」。

「打麻將防失智」吳品峰說，這是麻將衛生紙的創意發想，也期待「衛生麻將」（非賭博純益智）的推廣，能轉換成幫助協進會成立家園的力量，民眾每買一箱麻將衛生紙他就捐10元，「讓銅板變磚瓦」不再只是口號而是實現夢想的動力。麻將衛生紙全省各大超商及各大網購中心均有販售。

復健協會總幹事林金順表示，協會自籌經會，資金尚未到位，邀請大家加入「認購愛心磚，一磚一千」的行列，協助他們用愛砌牆共造家園。

雲林青年復健協進會動土將建造「復健家園」，並將以一年勸募，期待大家共襄盛舉，為該協會圓夢。記者蔡維斌／翻攝
雲林青年復健協進會動土將建造「復健家園」，並將以一年勸募，期待大家共襄盛舉，為該協會圓夢。記者蔡維斌／翻攝
北港故事館推出創意麻將衛生紙，麻將造型的外觀包裝，很吸引人。記者蔡維斌／翻攝
北港故事館推出創意麻將衛生紙，麻將造型的外觀包裝，很吸引人。記者蔡維斌／翻攝
北港故事館推出創意麻將衛生紙，隨身包的麻將造型的外觀包裝，很吸引人，老人家還可和好友用隨意包打一圈麻將，有趣又可防失智。記者蔡維斌／翻攝
北港故事館推出創意麻將衛生紙，隨身包的麻將造型的外觀包裝，很吸引人，老人家還可和好友用隨意包打一圈麻將，有趣又可防失智。記者蔡維斌／翻攝
北港故事號雪董事長吳品峰（左）率先響應捐助10萬元及100箱衛生紙，同時未來一年每賣一箱就捐十元給青年復健協進會。記者蔡維斌／翻攝
北港故事號雪董事長吳品峰（左）率先響應捐助10萬元及100箱衛生紙，同時未來一年每賣一箱就捐十元給青年復健協進會。記者蔡維斌／翻攝

衛生紙 復健 麻將

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