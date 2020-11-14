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邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
雲林一對賣碗粿的林姓父女。圖／取自顏清標臉書
雲林一對賣碗粿的林姓父女。圖／取自顏清標臉書

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前一口氣買下160碗碗粿，今日下午2點也將邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。

據了解，賣碗粿的林姓老闆育有2女1男，因太太生病、兒子又發展遲緩，林父為照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿，平日可以在家備料，假日就帶著女兒到各地擺攤賣碗粿。

林父最近增賣蘿蔔粿，決定在粉絲專頁公布促銷活動，PO文時因女兒無心之過，讓他誤把「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷訊息，PO成「買碗粿送蘿蔔糕」，造成網友搶訂，為了教導女兒「誠信」的重要性，決定認賠出售。

顏清標在臉書表示，他當下滑著手機看到感人新聞，立即和陳媽媽碗粿的老闆及老闆娘聯繫立即下單，11月6日他驅車到雲林斗南交流道面交取餐，因林爸爸純手工碗粿自己製作數量有限，他先買走160碗，當場答應「下回有製作我們一定再過來」。

顏清標表示，林爸爸及林媽媽用心的真材實料碗粿，讓許多老饕都讚不絕口，當下他吃到第一口碗粿，就知道這個傳統老口味，絕對品質保證；顏清標說，「以前我爸爸常常跟我說，吃人一口、還人一口」這個道理，長大能幫助別人的時候，一定要盡量幫助別人。

顏清標強調，今天下午2點，在台中市沙鹿區正義路1號，顏寬恒及顏莉敏的聯合服務處門口，邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿，他也將親自贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。

林姓老闆假日帶著女兒到各地擺攤賣碗粿。圖／取自顏清標臉書
林姓老闆假日帶著女兒到各地擺攤賣碗粿。圖／取自顏清標臉書
大甲鎮瀾宫董事長顏清標邀大家一起作公益，今天下午2點到沙鹿服務處買誠信碗粿。圖／取自顏清標臉書
大甲鎮瀾宫董事長顏清標邀大家一起作公益，今天下午2點到沙鹿服務處買誠信碗粿。圖／取自顏清標臉書

顏清標

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