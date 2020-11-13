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雲林農會總幹事30人登記搶21席 斗南更出現4搶1局面

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣各農會總幹事遴聘登記截止，全縣共30人登記搶21席。記者蔡維斌／攝影
雲林縣各農會總幹事遴聘登記截止，全縣共30人登記搶21席。記者蔡維斌／攝影

雲林縣農會總幹事遴聘今天下午登記截止，雲林縣農會、20鄉鎮市農會共有30人登記，其中斗六、虎尾、斗南、土庫、北港、東勢、古坑等7農會現任總幹事都出現捉對廝殺，斗南農會競爭人數最多有4人登記候聘。

雲林縣鄉鎮市農會包括縣農會共21位現任總幹事，除了元長鄉農會總幹事李美容屆齡退休，其餘20位總幹事均尋求連任，農會會員代表和農事小組長明年2月21日投票、理監事選舉明年3月6日；農會理事長、常務監事、總幹事聘任則在明年3月15日。

總幹事遴聘登記到今天下午5時30分截止，雲林縣共7個農會有新人挑戰，分別為斗六市張喬復（現任）、黃弘志；古坑鄉袁誌謙（現任）、戴川清；斗南鎮張燕容（現任）、簡慈坊、黃讚昭、宋景鈴；虎尾鎮黃鈺惠（現任）、蔡武吉；土庫鎮黃萬聰（現任）、王錦文；東勢鄉陳倉富（現任）、黃忠德；北港鎮林翠香（現任）、張勝智。

其餘1人候聘，縣農會登記候聘為簡明欽（現任）、大埤鄉吳錦凉（現任）；莿桐鄉張鈺萱（現任）；林內鄉黃國洲（現任）；西螺鎮廖錦富（現任）；二崙鄉李達彥（現任）；崙背鄉李麗華（現任）；麥寮鄉許浚杰（現任）；台西鄉林添祥（現任）；褒忠鄉吳金元（現任）；元長鄉李佩怡；四湖鄉吳勁葦（現任）；口湖鄉呂惠玲（現任）；水林鄉洪丁仁（現任）。

古坑 北港 斗六

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