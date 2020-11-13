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嘉縣農會鄉鎮市農會總幹事22人登記 番路爆冷沒人登記
嘉義縣農會及17鄉鎮市農會總幹事候聘登記，下午4點截止，共有22人完成登記，其中梅山鄉、朴子市農會各有3人登記，被視為「一級戰區」，選戰最激烈。
大林鎮農會總幹事簡維彥尋求4連任，知名萬國戲院活化推手、鎮民代表江明赫單槍匹馬，搭末班車完成登記；番路鄉農會爆冷，無人登記，由代理總幹事盧淑惠繼續代理，農業處將重辦遴選公告。
登記名單如下：東石鄉張淑芬（現任)；新港鄉林雅欣（現任）；大林鎮簡維彥（現任）、鎮民代表江明赫；竹崎、大埔地區林孟怡（現任）；梅山鄉黃世裕（現任）、鄉公所農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽；布袋鎮林瑞蓬（現任）；中埔鄉李碧雲（現任）；朴子市田志強（現任），前總幹事黃純貞女兒洪瓊英、市代表會秘書呂文皓。
阿里山鄉劉家顯（現任）；義竹鄉翁永寧（現任）；溪口鄉劉純婷（現任）；水上鄉林滄賢（現任）；鹿草鄉陳健平（現任）；民雄鄉涂文生（現任）；太保市黃麗貞（現任）；六腳鄉陳宥樺（現任）；嘉義縣農會黃貞瑜（現任）。
梅山選情最激烈，農會總幹事黃世裕4連霸，面臨林國棟、劉瑞欽挑戰，這次總幹事選舉，是鄉長選舉延續；朴子田志強面臨前總幹事黃純貞推出女兒及呂文皓挑戰。
番路鄉總幹事李啟三今年初屆齡退休，由秘書盧淑惠代理規畫接棒，因盧超過55歲無參選資格，由盧續代，農會內部及鄉內無人登記挑戰，盧淑惠說，「沒人登記是大家和諧」；農業處說，依規定重辦遴選公告受理登記。
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