好吃滷肉飯撇步大公開 雲林千人開飯登場

雲林縣第1屆「滷肉飯節」將於本月15日在古坑鄉綠色隧道登場，當天將有千人一起「開飯趴」品嘗道地的滷肉飯；同時將選出「扒飯高手」，並由大師教大家如何滷出香嫩可口滷肉飯的撇步，機不可失。

縣府今天邀請多位縣議員擔任滷肉飯宣傳大使，搶先開鍋、品嘗雲林滷肉飯的好滋味，縣長張麗善說，萊豬進口，縣府除用高標準把關，建立溯源技術及食品歷程，從飼料廠、畜牧場到餐桌完全透明化，提高消費信心，維護雲林良品豬肉產業。

張麗善說，本周日雲林滷肉飯節，將有千人一起開飯，當天公布神級滷肉飯爭霸戰「專業店家組」及「民間高手組」冠軍名單，並製作雲林滷肉飯美食地圖，歡迎民眾到雲林品嘗雲林滷肉飯的好滋味。

將有上百滷肉飯業主參加，展現廚藝及獨門配方，滷肉飯香味四溢，並藉由滷肉飯節把雲林優質滷肉飯店家收鄉錄為口袋名單，讓大家走到哪裡都有好吃滷肉飯上桌。

當天將有千人共同開飯，還有刺激好玩的「最滷拳王」挑戰賽，進行滷肉飯拳PK賽，並上演吃滷肉飯的傳神表情和動作；最強扒飯手選拔賽，最快吃完3碗滷肉飯者，可獲最強扒飯王稱號及獎勵。當天除表揚神級滷肉飯冠軍得主還有冠軍預測賽，早鳥報名預測的100人可獲滷夫專用金筷。