台南市33席農會總幹事登記截止 42人投入下營最競爭

台南市各農會總幹事本周五下午4點截止登記，33席農會總幹事，有42人完成登記手續，除台南市農會、善化農會、官田農會、龍崎農會及左鎮農會等5位總幹事屆齡退休或不續任，其餘28位現任總幹事都登記爭取連任，外界評估，下營選情最緊繃，學甲次之。

台南市這次有競爭農會，台南市農會及新化區農會均有3人登記，有的為同派系「備胎」，另外，後壁農會、下營農會、官田農會、將軍農會、善化農會、佳里農會，都有2人登記，其餘農會將同額，選情單純。左鎮更成績不足無人登記，將先派員代理，擇日單獨辦理遴聘總幹事。

農業局說，台南市有17位績優總幹事，因屆次考核成績優等且無不良紀錄，無需再辦理成績評定及農委會面談，即為合格候聘登記人。但績優總幹事農會中仍有下營區農會、將軍區農會有競爭對手辦理登記，挑戰總幹事寶座，將有番激戰。

另外，善化農會總幹事洪錦秀放棄連任，任滿將退休，登記總幹事的許晉榮、楊耿榮，許晉榮為現任安定區農會推廣主任，是台南市農會理事長、台南市前議員梁順發的女婿，許耿榮是善化農會職員，「雙榮之爭」，外界評估，許晉榮雖有優勢，但選情仍有變數。另外，下營區農會，因當權派與在野派實力相當，選情十分緊繃。官田農會現任總幹事林正容屆退，農會保險部主任林定億、湖山辦事處主任胡富勝都登記出馬，競爭將難免。