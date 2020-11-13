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嘉義縣大林農會總幹事候聘出現黑馬 萬國戲院推手江明赫登記
嘉義縣農會及17鄉鎮市農會總幹事候聘登記，下午4點截止，大林鎮農會總幹事簡維彥尋求4連任，知名萬國戲院活化推手、鎮民代表江明赫單槍匹馬，搭末班車到縣府完成登記，挑戰簡維彥，引人側目。
「參選是為擴大為鎮民、農民服務」，江明赫說，他參選動機單純，當初獨參選鎮民代表當選，這次也是獨自登記參選，背後沒有黨派支持勸進，他檢視自己有資格參選總幹事就登記，不放棄為鎮民農民服務機會，為家鄉發展努力。
「我以平常心看待！」農會總幹事簡維彥說，他對江明赫登記參選，沒意見，「就看農民、農會會員的感受」。
43歲江明赫，職業軍人退役返鄉，投入文化工作，搶救文化資產，不忍見家鄉大林鎮沒落，7年前返鄉說服老戲院萬國戲院主人提供戲院，帶志工努力爭取文化部補助，活化戲院讓小鎮回春，促成萬國登錄歷史建築，取得文資身分，為地方創生帶來效益，吸引遊客，帶動小旅行觀光風潮，累積人氣知名度，本屆參選鎮民代表當選。
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