嘉義縣大林農會總幹事候聘出現黑馬 萬國戲院推手江明赫登記

嘉義縣農會及17鄉鎮市農會總幹事候聘登記，下午4點截止，大林鎮農會總幹事簡維彥尋求4連任，知名萬國戲院活化推手、鎮民代表江明赫單槍匹馬，搭末班車到縣府完成登記，挑戰簡維彥，引人側目。

「參選是為擴大為鎮民、農民服務」，江明赫說，他參選動機單純，當初獨參選鎮民代表當選，這次也是獨自登記參選，背後沒有黨派支持勸進，他檢視自己有資格參選總幹事就登記，不放棄為鎮民農民服務機會，為家鄉發展努力。

「我以平常心看待！」農會總幹事簡維彥說，他對江明赫登記參選，沒意見，「就看農民、農會會員的感受」。