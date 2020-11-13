快訊

土堆長人臉？耕作驚見小嬰兒 慘被當「種子」埋進土

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推廣台灣鯛 台南市市農會假日農市明限量買2送1

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台灣鯛目前正收成，價格親民又實惠。記者謝進盛／翻攝
台灣鯛目前正收成，價格親民又實惠。記者謝進盛／翻攝

推廣在地優質台灣鯛，台南市政府農業局將與台南市南瀛養殖協會，明上午9點半在大東夜市旁台南市農會假日農市，辦理防疫鱻食帶行銷推廣活動，現場真空包鯛魚片每片150元，限量買2送1，數量有限，售完為止。

農業局說，台南是全國台灣鯛養殖最大產區，養殖面積約1200公頃，年產量約2萬8000公噸，總產值約12億元。時序入冬，正值台灣鯛肥美鮮甜季節，來碗鮮甜鯛魚肉湯或切片魚肉火鍋，絕對是最佳選擇，且價格親民，鄉親可把握機會購買正當季的鮮美台灣鯛。

南市南瀛養殖協會說，現場除提供多樣台灣鯛產品超值特惠組合，還邀集小農帶來南瀛優質水產品如白蝦、筍殼魚、蒲燒鰻等供選購。同時辦理多樣試吃活動，另有鯛魚鬆手捲DIY體驗。

南瀛養殖協會理事長周志亮指出，台灣鯛因為肉質鮮美，無論使用何種方式都可輕易料理，且台灣鯛屬於無細刺魚種，老人小孩都可輕鬆的食用，是非常適合大眾的平民美食。

此次提供促銷活動台灣鯛各項產品，皆是採用負責任的吳郭魚養殖國際標準認證ASC- ISRTA等級台灣鯛規格分切製成，省去處理整尾鯛魚困擾。

促銷台灣鯛，台南市農會假日農市明天有台灣鯛限量買2送1促銷。記者謝進盛／翻攝
促銷台灣鯛，台南市農會假日農市明天有台灣鯛限量買2送1促銷。記者謝進盛／翻攝

火鍋 吳郭魚

延伸閱讀

社頭農遊芭樂季本周六日登場 吃美食來摸彩

糧價崩盤農民血本無歸 盼提高2期作公糧收購量

雲嘉南農會下屆總幹事 參選熱

台南各農會總幹事周五截止登記 下營學甲競爭激烈

相關新聞

嘉縣議員揭發某大廈房間被當防疫旅館 居民恐慌害怕

嘉義縣議員賴瓊如、林秀琴上午聯合質詢指稱，新冠肺炎疫情仍嚴峻，國外疫情還很嚴重，接獲民眾檢舉，縣治太保市某大廈有某租賃顧...

推廣台灣鯛 台南市市農會假日農市明限量買2送1

推廣在地優質台灣鯛，台南市政府農業局將與台南市南瀛養殖協會，明上午9點半在大東夜市旁台南市農會假日農市，辦理防疫鱻食帶行...

小小咖啡師手沖大賽登場 台灣咖啡節精彩手藝盡出

台灣咖啡節在雲林縣古坑華山登場，一場別開生面的「金牌小小咖啡師親子沖煮大賽」本月28日登場，各國小培訓的小咖啡師將齊聚賽...

南市環保讓土石歸土石 遏阻裝潢廢棄物亂倒

環保清運業者今年6月間針對建築等裝潢廢棄物無處可倒，向市府陳情，要求擬配套方案。台南市環保局已將七股掩埋場規畫為分類場所...

「我的婆婆」拍攝地公園變景點 遊客見欄杆卻是壞的

電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」有多處場景都在台南拍攝，其中，小鷗與發貴接吻定情之處的關廟區大潭埤旺萊公園也吸引許多民眾前...

奇美醫推新式居家醫療服務 減少病患多次反覆住院門診

台灣高齡化需要居家醫療民眾日增，不過目前一般患者從急診、門診、住院到長期居家醫療，往往要經過多次進出醫院，奇美醫學中心推...

台南藏金閣單車拍賣超搶手 名牌入門公路車招手

台南市環保局藏金閣每次拍賣活動，所推出的二手單車都很搶手，明天14日的拍賣會，再推出美利達RIDE ROAD 901入門...

三好酒店港式飲茶開幕優惠 雲林人或壽星1人全桌折扣

感恩回饋多重送！雲林縣斗六市三好國際酒店1樓餐廳更名《耕雲軒》，嶄新開幕，以平價、美味港點，回饋鄉親，特別推出雲林人、當...

選舉一到旗幟看板到處有 黃偉哲：評估推公設選舉看板

每逢選舉期間，參選人都紛紛在街上架設競選看板、旗幟，無黨籍台南市議員許又仁指出，下屆民進黨市長初選很快就要登場，可預期屆...

台商回流！台南市投資逾1400億佔全台15%

台商陸續回流加碼投資，台南市政府表示，自108年以來，政府啟動歡迎台商回台投資行動方案，迄今投資台南市企業共35案、14...

博茶會茶文化講座許效舜打頭陣 茶石人養成故事曝光

高山茶都2020嘉義博茶會21日將在中埔鄉農會金蘭分部登場，開幕茶文化講座由金鐘獎綜藝主持人許效舜打頭陣，分享「茶藝品收...

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

嘉義市政府將於明年1月24日，在嘉義市「森林之歌」舉辦110年市民集團結婚，每對新人可獲得贈包括液晶電視、微波爐、金鏟子...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

影／車窗未關好 太魯閣獼猴闖入吃煎餃兩猴把風全都錄

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

60餘年首度謝土 白河太城宮意外發現11幅潘麗水畫作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。