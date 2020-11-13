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推廣台灣鯛 台南市市農會假日農市明限量買2送1
推廣在地優質台灣鯛，台南市政府農業局將與台南市南瀛養殖協會，明上午9點半在大東夜市旁台南市農會假日農市，辦理防疫鱻食帶行銷推廣活動，現場真空包鯛魚片每片150元，限量買2送1，數量有限，售完為止。
農業局說，台南是全國台灣鯛養殖最大產區，養殖面積約1200公頃，年產量約2萬8000公噸，總產值約12億元。時序入冬，正值台灣鯛肥美鮮甜季節，來碗鮮甜鯛魚肉湯或切片魚肉火鍋，絕對是最佳選擇，且價格親民，鄉親可把握機會購買正當季的鮮美台灣鯛。
南市南瀛養殖協會說，現場除提供多樣台灣鯛產品超值特惠組合，還邀集小農帶來南瀛優質水產品如白蝦、筍殼魚、蒲燒鰻等供選購。同時辦理多樣試吃活動，另有鯛魚鬆手捲DIY體驗。
南瀛養殖協會理事長周志亮指出，台灣鯛因為肉質鮮美，無論使用何種方式都可輕易料理，且台灣鯛屬於無細刺魚種，老人小孩都可輕鬆的食用，是非常適合大眾的平民美食。
此次提供促銷活動台灣鯛各項產品，皆是採用負責任的吳郭魚養殖國際標準認證ASC- ISRTA等級台灣鯛規格分切製成，省去處理整尾鯛魚困擾。
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