嘉縣議員揭發某大廈房間被當防疫旅館 居民恐慌害怕

嘉義縣議員賴瓊如、林秀琴上午聯合質詢指稱，新冠肺炎疫情仍嚴峻，國外疫情還很嚴重，接獲民眾檢舉，縣治太保市某大廈有某租賃顧問公司，租3間房間安排11名來台外籍人士，當成居家檢疫旅館，讓住大廈上千居民恐慌受怕，擔心有人染疫傳播病毒，要求衛生局代局長趙紋華向中央反映，禁止租大廈房間當成防疫旅館。

賴瓊如質詢開始，批衛生局對50歲至64歲族群停打流感疫苗訊息，宣導不力，造成許多符合資格民眾到社區施打，排隊等候半天，得知停打，浪費時間，接著拿出有人檢舉資料，指太保市某大廈有某租賃顧問公司，將大廈當防疫旅館。

賴瓊如、林秀琴說，這家顧問公司從8月至10月，安排11名抵台外籍人士，住進承租大廈的3間房間，外籍人士是技術人員或移工？衛生局要查明清楚，目前外國新冠肺炎疫情還很嚴重，外籍人士住在大廈，擔心有人染疫趴趴走，危害大廈居民健康安全，向衛生局反映不處理。

趙紋華說，外籍人士抵台的居家檢疫，由中央相關部會依權責辦理，居家檢疫期間，用電子圍籬監控，禁止趴趴走，外籍人士在大廈居家檢疫符合規定， 由警局監控，目前只有2名居家檢疫者；警察局長廖宗山說，電子圍籬監控未發生居家檢疫者趴趴走情形。