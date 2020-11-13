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小小咖啡師手沖大賽登場 台灣咖啡節精彩手藝盡出

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
咖啡苦油雞風味十足。記者蔡維斌／攝影
咖啡苦油雞風味十足。記者蔡維斌／攝影

台灣咖啡節在雲林縣古坑華山登場，一場別開生面的「金牌小小咖啡師親子沖煮大賽」本月28日登場，各國小培訓的小咖啡師將齊聚賽咖啡，從磨豆、水溫控制到手沖，比香氣更比口感，華山休閒農業區發展協會歡迎大家來品賞小咖啡師手藝。

咖啡可溫暖家庭氣氛，更可藉由沖咖啡增進一家大小情感，古坑華山農業發展協會近年來積極推動小咖啡師培育，雲林副縣長謝淑亞說，在家親子沖煮咖啡，讓孩子參與手沖咖啡的樂趣，咖啡香氣中更流滿溫情，讓咖啡香世代傳情。

國宴級咖啡也是今年小小咖啡師賽事長劉慶松說，今年參賽名額增至50人，多數來自華山、華南、樟湖、舊庄、水碓等小學的小咖啡師參賽，為讓賽事公平公正，今年禁止家長進入比賽場地，且從手沖技術到儀態都有嚴格的評審，讓比賽達到世界級標準，培育更多咖啡菁英

本月21日咖啡節熱情登場，小農市集、台灣咖啡館及18號星空精品咖啡館等，邀大家一起品咖啡、憶咖啡，體驗烘焙及沖煮，也有抵用券滿百送摸彩惠、捐發票可免費參加果醬DIY&貝殼DIY體驗，買越多送越多，歡迎闔家遊華山，詳情可參考華山休閒農業區粉絲頁。

今天華山休閒農業發展協會菁英盡出，為咖啡節熱身，「華山六寶」農產結合美食饗宴，推出嚴選苦茶油雞、咖啡烤雞，奶油巴士烘培屋楊程超以獨家絕技製成的各種有機果醤風味絕佳，十方客棧蕭惠美更以古坑咖啡和柳丁製成珍珠白玉系列手工皂。

台灣咖啡主題館及18號星空精品咖啡館，更由山海觀咖啡張景科及國宴咖啡劉慶松及古坑咖啡產銷班進駐館內，細說台灣咖啡故事並教大家如何沖出好咖啡。精彩咖啡一杯接一杯，保證讓客不虛此行。

咖啡烤雞令人垂涎。記者蔡維斌／攝影
咖啡烤雞令人垂涎。記者蔡維斌／攝影
台灣咖啡節小小金牌咖啡師手沖大賽將登場，3位經訓練的小咖啡師為大賽熱身。記者蔡維斌／攝影
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台灣咖啡節系列咖啡盛事將從本月21日登場，此時遊華山更精彩。記者蔡維斌／攝影
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咖啡柳丁皂芳香迷人。記者蔡維斌／攝影
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華山六寶風味餐清雅美味，是遊客最愛。記者蔡維斌／攝影
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咖啡館 古坑 菁英

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