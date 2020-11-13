小小咖啡師手沖大賽登場 台灣咖啡節精彩手藝盡出

台灣咖啡節在雲林縣古坑華山登場，一場別開生面的「金牌小小咖啡師親子沖煮大賽」本月28日登場，各國小培訓的小咖啡師將齊聚賽咖啡，從磨豆、水溫控制到手沖，比香氣更比口感，華山休閒農業區發展協會歡迎大家來品賞小咖啡師手藝。

咖啡可溫暖家庭氣氛，更可藉由沖咖啡增進一家大小情感，古坑華山農業發展協會近年來積極推動小咖啡師培育，雲林副縣長謝淑亞說，在家親子沖煮咖啡，讓孩子參與手沖咖啡的樂趣，咖啡香氣中更流滿溫情，讓咖啡香世代傳情。

國宴級咖啡也是今年小小咖啡師賽事長劉慶松說，今年參賽名額增至50人，多數來自華山、華南、樟湖、舊庄、水碓等小學的小咖啡師參賽，為讓賽事公平公正，今年禁止家長進入比賽場地，且從手沖技術到儀態都有嚴格的評審，讓比賽達到世界級標準，培育更多咖啡菁英。

本月21日咖啡節熱情登場，小農市集、台灣咖啡館及18號星空精品咖啡館等，邀大家一起品咖啡、憶咖啡，體驗烘焙及沖煮，也有抵用券滿百送摸彩惠、捐發票可免費參加果醬DIY&貝殼DIY體驗，買越多送越多，歡迎闔家遊華山，詳情可參考華山休閒農業區粉絲頁。

今天華山休閒農業發展協會菁英盡出，為咖啡節熱身，「華山六寶」農產結合美食饗宴，推出嚴選苦茶油雞、咖啡烤雞，奶油巴士烘培屋楊程超以獨家絕技製成的各種有機果醤風味絕佳，十方客棧蕭惠美更以古坑咖啡和柳丁製成珍珠白玉系列手工皂。